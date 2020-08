Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Mehr als 600 Kinder werden in Neuruppin in Kitas betreut, die freie Träger haben. So unterschiedlich diese sind, eines haben Stephanus-Stiftung, Internationaler Bund, Arbeiter-Samariter-Bund und die anderen gemeinsam: Die Stadt Neuruppin muss deren Betriebs- und Mietkosten laut brandenburgischen Kita-Gesetz erstatten. Welche Kosten die Kommune trägt, ist jedoch bei jedem Träger unterschiedlich, was den Standort Neuruppin nicht attraktiver macht. Das wurde am Dienstagabend im Sozialausschuss deutlich, wo sich Rechtsanwalt Volker Krane als Sprecher der Interessengemeinschaft der Freien Träger in einem Appell zu Wort meldete. Neuruppin führt derweil auch Prozesse in diesen Fällen und musste bereits Niederlagen einstecken.

Andere Kommunen haben eine Kita-Finanzierungsrichtlinie, die genau regelt, wie viel Geld die freien Träger erstattet bekommen. In Neuruppin sollte diese schon Ende 2019 vorliegen, nachdem es im vergangenen Jahr einen offenen Brief der freien Träger gegeben hatte, in dem sie über die Ungleichbehandlung klagten. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte zudem im Oktober 2019 festgestellt, dass Neuruppin die Kosten erstatten muss. Die versprochene Richtlinie aber gibt es bis heute nicht.

"Leider gibt es in Neuruppin seit Jahren erhebliche Probleme mit der Erstattung der Kosten", sagte Volker Krane. "Das hat zur Folge gehabt, dass wir Prozesse führen mussten." Die weiterhin unvollständige Erstattung führe dazu, dass es unvermeidbar ist, weitere Prozesse zu führen. Diese sind auch der Grund dafür, dass es aus der Stadtverwaltung keine Aussage zu dem Thema gibt. Laut Maik Buschmann, Leiter des Amtes für Bildung, Kultur und Soziales, befindet sich die Stadt in einem Widerspruchs- und einem Klageverfahren.

Laut Michael Bülow (SPD), Vorsitzender des Sozialausschusses, wird es im September eine Sondersitzung zum Thema Kita geben. Dann geht es auch um die Richtlinie.