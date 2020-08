Olav Schröder

Bernau (MOZ) Ob in Wandlitz oder Biesenthal, über Planungsstopps wird in mehreren Niederbarnimer Kommunen diskutiert. Begründet wird dies jeweils damit, dass die Entwicklung der Infrastruktur insbesondere mit dem Bau von Kitas und Straßen hinter dem Einwohnerzuwachs hinterherhinkt. Auch die Bernauer Stadtverordneten führen diese Debatte.

Ein entsprechender Antrag der Fraktion Bündnis für Bernau/FDP wurde im Stadtentwicklungsausschuss diskutiert, die Abstimmung ergab aber fast nur Enthaltungen. Detlef Maleuda (BfB/FDP) kündigte eine zweite Version an. Das Bauvorhaben an der Schwanebecker Chaussee habe gezeigt, dass es immer mehr Signale aus der Bevölkerung gebe, dass Infrastrukturmaßnahmen nachzuholen seien. Auch Bürgermeister André Stahl (Linke) habe bereits einen "Paradigmenwechsel" angekündigt. "Es klemmt an vielen Stellen", sagte Maleuda.

Laut Fraktionsantrag sollte darüber diskutiert werden, dass keine Wohnungsbauvorhaben mit mehr als zehn Wohneinheiten mehr geplant werden sollen. Dies gelte nicht für bereits beschlossene Projekte. Es fehle eine "klare Vision, wie die Stadt in 15, 20 Jahren aussehen soll".

Grundsätzlich begrüßten viele Ausschussmitglieder das Anliegen, brachten jedoch auch deutliche Bedenken vor. Insbesondere sachkundige Einwohner prägten die Debatte im Ausschuss. Die Stoßrichtung sei richtig, es müsse jedoch in jedem Einzelfall entschieden werden, so Lars Stepniak-Bockelmann (sachkundiger Einwohner). Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen stehe der Stadt sowieso die Entscheidungshoheit zu. Aus Sicht von Daniel Wendt (sachkundiger Einwohner) ist die Grenze von zehn Wohneinheiten ein "harter Schnitt". Neue Großbauprojekte lehnte er jedoch ab. Martina Reimann (sachkundige Einwohnerin) unterstützt vor allem den Vorschlag, den Bestand aufzulisten. So könne nachvollzogen werden, welche Einrichtungen fehlen.

Als "gut" bezeichnete Dominik Rabe (Linke) den Antrag. Schwierig werde die Entscheidung jedoch im Detail. Er regte an, sich in einer Arbeitsgruppe zusammenzusetzen, um für eine Entscheidungsgrundlage die wichtigsten Kriterien herauszuarbeiten.

Kriterien für Erweiterungen von Wohngebieten

Das Anliegen unterstützt Frank Gaethke (sachkundiger Einwohner): "Jeder Zuzug verstärkt den Verkehr auf den Straßen", hielt er fest. Die Einschätzung wird auch vom Seniorenbeirat vertreten. Vor allem die Auswirkungen des Wachstums für ältere Anwohner sollten bedacht werden. Eine Antwort sei schließlich auch auf die Frage zu finden, wie mit Erweiterungen bestehender Wohngebiete umzugehen sei.