Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Noch bis zum 7. September ist das Meldeportal auf der Internetseite der Partner für Gesundheit freigeschaltet. "Es ist einfach großartig, was da abgeht", schwärmt René Hoffmann, der Vorsitzende des Vereines, der den Stadtlauf organisiert. Das sonstige Volksfest in Bewegung ist in diesem Jahr eine individuelle Angelegenheit.

Jeder Stadtläufer nimmt die Strecke in Angriff, wann es ihm passt. Wer sich angemeldet hat, bekommt seine persönliche Startnummer zugeschickt, die einheitlich aus den Ziffern 130920 besteht und sich nur durch den dazugedruckten Vornamen von den anderen unterscheidet. Der 13. September war der Tag, an dem der Benefizlauf ursprünglich ausgetragen werden sollte.

"Wir hatten kühn auf wenigstens 1000 Läufer gehofft. Und sind ungemein glücklich über den Zuspruch, den wir erfahren", betont René Hoffmann. Die unerwartet starke Resonanz zeige, dass vielen Barnimern der Stadtlauf ans Herz gewachsen und die eigene Gesundheit wichtig sei.

Brandschützer in voller Montur

"Das ist auch eine Demonstration. Aber eine, bei der nicht gemeckert, sondern laufend Gutes getan wird", freut sich der Vereinsvorsitzende, der in diesem Jahr schon zweimal die 6,5 Kilometer gelaufen ist. Ein weiterer Start ganz in Familie sei für Sonntag vorgesehen. "Und am 13. September um 13 Uhr trete ich noch einmal an und setzte meinen persönlichen Schlusspunkt unter dieses besondere Stadtlauf-Jahr", kündigt René Hoffmann an, der schon jetzt von einigen unvergesslichen Erlebnissen schwärmt. So sei ihm am vorigen Sonnabend, als er in seinem Optikergeschäft an der Eisenbahnstraße gerade einen Kunden bediente, beim Blick durch das Schaufenster eine 12 bis 15 Starter zählende Truppe aufgefallen, die in blauen Uniformen, mit Atemschutzmaske und mit Sauerstoffflaschen auf dem Rücken vorbeigelaufen sei. "Das war eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr von Eberswalde", sagt der Vereinsvorsitzende.

Allein 60 Läufer sind bereits am vorigen Donnerstag für die Karl-Sellheim-Schule angetreten, berichtet Jessica Werbelow. Jeder einzelne Starter aus den Grundschulklassen 3a, 6a und 6b hätten die 6,5 Kilometer lange Strecke vom Sportzentrum Westend zur Maria-Magdalenen-Kirche und zurück als seine persönliche Herausforderung angenommen, schreibt die Schülerin, Für etwa eine Stunde hätten Einwohner die orange oder grün gekleideten Läufer angefeuert. "Alle Starter liefen mit einem großen Strahlen und unter heftigem Jubel über die Ziellinie", blickt Jessica Werbelow zurück. Am 10. September würden weitere Klassen aus der Karl-Sellheim-Schule auf die Strecke gehen.

Und am Sonnabend haben vier Sandkruger gemeinsam ihre Stadtlauf-Premiere gefeiert. "Wir alle gehören Sportfreunden Sandkrug an, die sich erst im Februar gegründet haben", verrät Thommy Ehrenberg-Vauck, der den 17 Mitglieder zählenden, auf Freizeitsport fixierten Verein zusammen mit Ortsvorsteher Gerd Müller führt. "Es hat sich in den Vorjahren leider nie ergeben, dass ich am Stadtlauf teilnehmen konnte", sagt Thommy Ehrenberg-Vauck. Die größte Herausforderung sei es gewesen, den am Wege liegenden Gaststätten zu widerstehen, gibt der Sandkruger zu, der die 6,5 Kilometer in 43 Minuten bewältigte. Am glücklichen Ende hätte das Quartett seine Stadtlauf-Teilnahme dann in der "Alten Brauerei" ausgewertet.

Erlös für gemeinnützige Zwecke

Alles in allem 1000 Plaketten haben die Partner für Gesundheit vom Keramiker Klaus Deutsch aus Britz brennen lassen. "Es ist super, dass wir jetzt nachordern dürfen", betont René Hoffmann. Denn auch wenn jeder Starter die 14. Ausgabe des Stadtlaufes auf eigene Faust austrage, bleibe es dabei, dass vom Erlös gemeinnützige Projekte unterstützt würden. "Deshalb ist uns jede einzelne Meldung wichtig", erklärt der Vereinsvorsitzende,

Bei der 13. Ausgabe im vorigen Jahr hatte es mit 2455 Startern einen Teilnehmerrekord gegeben. Da war an das Verbot von Großveranstaltungen noch nicht zu denken gewesen und Covid-19 noch völlig unbekannt.

Infos: www.eberswalder-stadtlauf.de