Steffen Göttmann

Neuenhagen (MOZ) Der Ausbau der Ortsdurchfahrt ist der dringlichste Wunsch der Neuenhagener. Damit geht die zentrale Schmutzwasserentsorgung einher, für die sich eine Mehrheit im Ort vor zwei Jahren ausgesprochen hat. Denn als sich eine Bürgerinitiative gegen die Kanalisation formierte, sprach sich der Ortsbeirat für einen Bürgerentscheid aus.

"2005 sollte sie schon gebaut werden, jetzt haben wir 2020 und der Landesbetrieb hat die Entwurfsplanung immer noch nicht fertig gestellt. Es gab mehrere Termine, aber es gibt noch keine Lösung", sagt Neuenhagens Ortsvorsteher Uwe Bahr. Unklar sei, wie sich die Umleitung gestaltet. "Das ist eine ganz unbefriedigende Geschichte, denn die Anlieger beklagen Risse in den Häusern", fügt er hinzu. Doch der Ort hat keinen Einfluss auf die Entscheidung beim Landesbetrieb

Der Schwerlastverkehr, der sich täglich über die marode Straße wälzt, hinterlasse Spuren im Ort. Ein Ende der Diskussionen ist nicht in Sicht. Denn die Umleitung über Bralitz klemmt, weil die Ortsdurchfahrt so eng ist, dass keine zwei Lkw aneinander vorbeikommen. Deshalb sei im Gespräch, für den Schwerlastverkehr eine große Umleitung über Hohenfinow auszuschildern.

Uwe Bahr ist der dienstälteste Ortsvorsteher der Stadt Bad Freienwalde. Er war zuerst Bürgermeister von Neuenhagen, dann Ortsbürgermeister und schließlich Ortsvorsteher. In die Lokalpolitik stieg er noch in der DDR im Sommer 1989 mit seinem Einzug ins Neue Forum ein. Als der Neuenhagener Carnevalclub (NCC) als einer der aktivsten Vereine im Ort eine Wählergemeinschaft gründete, stieg Bahr mit ein. Derzeit stellt die Wählergruppe mit Uwe Bahr, Michael Schulz und Christian Miroslau den kompletten Ortsbeirat.

Er ist schon mehrere Legislaturperioden Stadtverordneter in Bad Freienwalde und als Fraktionsloser sogar ins Präsidium gewählt worden. Bahr war auch schon Vorsitzender des Hauptausschusses. Er sei froh, dass er 1990 darauf bestand, das Bürgermeister-Mandat ehrenamtlich und nicht hauptamtlich wahrzunehmen. "Sonst säße ich heute nicht auf diesem Stuhl", betont Bahr, Geschäftsführer der mib – Märkische Ingenieurbau GmbH in Wriezen.

Wichtiger Schritt für den Ort sei die Erhaltung der Schule und der Kita gewesen. Mit dem Umzug der Kita aus dem Schloss in den Neubau an der Schule sowie dem Hortneubau in Container schuf sich Nueenhagen eine Art Bildungscampus. Vor zwei Jahren habe der Ort einen neuen Spielplatz am Bürgerhaus bekommen.

Reges Vereinsleben in Neuenhagen

Neuenhagen sei geprägt von einem regen Vereinsleben, so Uwe Bahr. Neben dem NCC nannte er den Sportverein FSV Insel Neuenhagen, den Frauenverein, den Geschichtsverein Schloss-Neuenhagen-Insel, der bald den zweiten Band der Ortschronik herausgebe, drei Angelvereine und die Feuerwehr. Die Zusammenarbeit mit Christina Bohin und Andreas Unterberger, die 2011 Schloss Neuenhagen gekauft haben, gestalte sich gut. Der Ort habe um die 40 Betriebe und Gewerbetreibende, darunter immerhin zwei Gaststätten.

Leerstehende Häuser gibt es kaum. Denn immer mehr Berliner kaufen sich ein. "Zuerst wollen sie das Haus nur am Wochenende nutzen, doch immer mehr pendeln dann doch täglich zur Arbeit", sagt Uwe Bahr. Die Einwohnerzahl bewege sich stabil um 800 herum. Viele Vereine ringen um Nachwuchs.