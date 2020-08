Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Warum wird meine Mülltonne nicht abgeholt, obwohl sie zum Entsorgungstermin bereit stand? Diese Frage tritt hin und wieder auf, wenn ein Erholungsgrundstück den Nutzer gewechselt hat. Das liege oft daran, dass für das Grundstück zuvor nur eine saisonale Nutzung angemeldet war, erklärt Sölve Drawe, Werkleiterin des Kommunalen Wirtschaftsunternehmens Entsorgung (KWU). Die Saison läuft vom 1. April bis zum 30. September. Danach fahren die Müllautos die Grundstücke nicht mehr an.

Um solche Probleme künftig auszuschließen, soll die Abfallentsorgungssatzung um den Satz ergänzt werden: "Erholungsgrundstücke werden als ganzjährig genutzt angesehen, soweit die saisonale Nutzung vom Anschlusspflichtigen nicht glaubhaft gemacht werden kann." Zum Tragen kommt er aber nur bei Nutzerwechseln. Derzeit gibt es im Landkreis Oder-Spree rund 6700 Erholungsgrundstücke.

Die neue Abfallentsorgungssatzung wurde am Dienstagabend beim KWU-Werkausschuss vorgestellt. Grundsätzliche Änderungen enthält sie nicht, aber sie soll Lücken schließen. So komme es immer wieder vor, dass auf einem Grundstück ein Gewerbe abgemeldet werde und der Besitzer davon ausgeht, dass er dafür keine Gebühren mehr zahlen müsse, weil er die Fläche nur noch privat vermiete. Müll falle aber dennoch an, sagt Sölve Drawe. Ein Passus in der Satzung soll künftig regeln, dass das Grundstück nicht durch Gebührenraster fällt.

Ob die Satzung zum 1. Januar 2021 in Kraft tritt, entscheidet der Kreistag am 7. Oktober. Ob sich 2021 auch die Gebühren ändern, werde der Werkausschuss bei seiner nächsten Sitzung beraten, kündigte Sölve Drawe an.

Altes Haus der KWU sucht neue Nutzer

Das KWU hat im Frühjahr 2018 seinen neuen Sitz in der Frankfurter Straße 81 bezogen. Die alten Räume in der Karl-Marx-Straße 11 stehen seither leer. Eine kreiseigene Gesellschaft werde nun die Vermarktung des Objektes übernehmen, teilte Christian Stauch, persönlicher Referent des Landrates, auf Nachfrage mit. Der Kreis bleibe Eigentümer. Das Gebäude wurde um 1900 als Wohnhaus errichtet, steht auf einem knapp 2000 Quadratmeter großen Grundstück in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes und verfügt über eine Nutzfläche von 1570 Quadratmetern. 1998 wurde das "Eigentum des Volkes" auf Grundlage der Vermögenszuordnung an den Landkreis übertragen.