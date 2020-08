Feuerwehr und Rettungsdienst in Schwedt haben auf dem Gelände der Feuerwehr an der Heinersdorfer Straße den Ernstfall und die Zusammenarbeit geprobt. © Foto: Feuerwehr

Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Gleich drei aufwendige Szenarien haben die Feuerwehr Schwedt und der Rettungsdienst in der Uckermark gemeinsam absolviert. Neben dem Training, insbesondere für die Notfallsanitäter der Uckermärkischen Rettungsgesellschaft, stand auch das Üben gemeinsamer Einsätze im Mittelpunkt der Aktionen. Kurz nach dem Ende der Übungen stand ein echter Einsatz an. Auf der Bundesstraße 166 waren zwei Fahrzeuge frontal zusammengekracht.

Wie schnell es zu einem Ernstfall kommen kann, hat sich vor wenigen Tagen in Schwedt gezeigt. Während Feuerwehr und Rettungsdienst am frühen Nachmittag noch unterschiedliche Szenarien gemeinsam probten, kam es wenige Stunden später zu einem tragischen Unfall zwischen Schwedt und Passow. Dort mussten die Handgriffe, die die Beteiligten gerade erst trainiert hatten, dann unter realen Bedingungen erfolgen.

Autos prallen frontal zusammen

In einer Kurve waren zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. In einem der Autos waren zwei Personen eingeklemmt – auch eine schwangere Frau. Die beiden kamen mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus, nachdem die Feuerwehr sie aus ihrem völlig zerstörten Fahrzeugwrack geschnitten hatte.

Die drei Szenarien, die Martin Schweizer für den Rettungsdienst und Sven Tuband für die Feuerwehr federführend ausgearbeitet hatten, waren zwar weniger dramatisch, aber dennoch keineswegs weiter von der Realität entfernt. "Im Ernstfall ist eine engmaschige Zusammenarbeit ganz wichtig. Da muss jeder Handgriff sitzen", sagte er und verschweigt dezent, dass Fehler bei der Koordination weitreichende Folgen haben können – im schlimmsten Falle sind die fatal für die Patienten.

In einem der Szenarien mussten die Retter den Patienten aus der Tiefe retten. Wie bei allen Übungen stand dabei ein schonender Transport im Mittelpunkt. "Wir proben bei der Gelegenheit unsere Handgriffe, trainieren aber auch die Schnittstellen mit dem Rettungsdienst", sagte Tuband.

"Letztlich haben so beide Einrichtungen ihre Vorteile", ergänzte Alexander Trenn, Abteilungsleiter Brandschutz der Feuerwehr in Schwedt. Wichtig sei die Vorbereitung der Übungen. Denn die "Patienten" sollen sich im Zweifel auch so verhalten, wie sie es in der Realität auch machen würden. Dabei sind es häufig Kameraden der Feuerwehr, die die Verletzten mimen.

Ein weiteres Szenario, das Feuerwehr und Rettungsdienst abarbeiten mussten, war eine Menschenrettung aus einer misslichen Lage. Ein Mann war unter einem Container eingeklemmt. "Auch in diesem Fall mussten sich Rettungsdienst und Feuerwehrleute abstimmen, wie der Patient am besten zu retten ist, ohne seinen Gesundheitszustand weiter zu gefährden", erklärte Tuband.

Die gemeinsame Übung war nicht die erste ihrer Art. "Da der Rettungsdienst mit einem Einsatzfahrzeug auch in der Feuerwache an der Heinersdorfer Straße untergebracht ist, gebe es ohnehin viele Berührungspunkte, sagte Trenn. Um die aktuellen Auszubildenden des Rettungsdienstes fit zu machen, gab es in den vergangenen Wochen immer wieder gemeinsame Einsätze im Schutze eines Trainings. Das kam auch der Feuerwehr zugute, war doch wegen der Pandemie die Feuerwehrschule in Eisenhüttenstadt vorübergehend geschlossen.

"Explosion" in einer Werkstatt

Im dritten Szenario sind die Rettungssanitäter zu einer "Werkstatt" gerufen worden, in der es eine Verpuffung gegeben hatte, also eine kleine Explosion. Da die Garage völlig verraucht war, hätten die Retter ihre eigene Gesundheit gefährdet, wenn sie einfach hineingegangen wären. Also haben sie die Feuerwehr dazu gerufen. Mit vereinten Kräften gelang es schließlich, den Verletzten aus der "Werkstatt" zu retten und medizinisch zu versorgen.

Brandschützer Trenn kommentierte: "Die drei Szenarien waren für uns als Feuerwehr, aber auch für den Rettungsdienst sehr anspruchsvoll. Alle haben sehr professionell gearbeitet."