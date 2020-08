Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Die Berichterstattung über das Bauprojekt, das die Müllroser Unternehmerfamilie Zimmer auf einem Stück Ackerland verwirklichen möchte, sorgt für Diskussionen. Vor allem der durch den Stadtverordneten Reno Hölzke (Bündnis Müllrose) erhobene Vorwurf, bei diesem Fall komme mal wieder der "Müllroser Filz" zum Tragen, wird angeregt diskutiert. Während der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung (SVV) hatte Bürgermeister Thomas Kühl (PWM) erklärt: Gäbe es einen "Filz", handelte es sich um "mafiöse Strukturen" und er bitte darum, Beweise auf den Tisch zu legen.

"Ich werde die Bitte des Bürgermeisters erfüllen und wir vom Bündnis Müllrose werden die Vorwürfe ausführlich untermauern", sagt Reno Hölzke. "Ich bleibe dabei: Es gibt einen Müllroser Filz." Damit seien aber keine Verflechtungen zwischen der Amtsverwaltung und Ulrich Zimmer gemeint. "Es darf nicht sein, dass ein Unternehmer Ackerland kauft, weil er sich sicher sein kann, dass die Kollegen, die er in der PWM versammelt hat, das durchwinken, was er möchte."

Amtsdirektor Mario Quast hat inzwischen die Fragen dieser Zeitung zum Fall beantwortet. Auf die Frage, warum die Verwaltung die Aufstellung eines Bebauungsplanes (B-Plan) empfiehlt, obwohl der Bauausschuss das zuvor abgelehnt hatte, schreibt er: "Der Bauausschuss ist lediglich ein beratender Ausschuss der Empfehlungen ausspricht." Die Beschlusstextformulierung sei in Bauausschuss, Hauptauschuss und SVV "gleich und wird nur um die Empfehlungen des Bauausschusses und des Hauptausschusses erweitert". Auf die Frage, ob die Empfehlung gleichzeitig als Empfehlung, den geltenden Flächennutzungsplan zugunsten der Interessen eines einzelnen Unternehmers zu ändern, gewertet werden dürfe, antwortet er: "Für die Verwaltung ist es ein Antrag, der zur Beschlussfassung vorbereitet wird. Die Planungshoheit hat die Stadt Müllrose, wobei die Verwaltung die Machbarkeit prüft (Brandschutz, Naturschutz, Planungsrecht, Baurecht, steht im Einklang mit ersten Erkenntnissen des Stadtleitbildes). Auf diese Prüfung bezieht sich die Empfehlung." Auf die Frage, ob der Beschluss zur Aufstellung eines B-Planes für eine Fläche, die kein Bauland ist, denn nicht gegen geltendes Recht verstoßen würde, lautet die Antwort: "Der FNP (Flächennutzungsplan) müsste in Parallelverfahren geändert werden. Dies wurde auch von der Verwaltung kommuniziert." Und auf die Frage, ob die Verwaltung die direkten Anlieger vorab informiert habe, schreibt Mario Quast: "Es ist ein Verfahren wo laut BauGB (Baugesetzbuch) die Beteiligung der Anwohner vorgeschrieben ist und jeder die Möglichkeit hat Stellung zu beziehen."

Verärgerung bei Bauunternehmer Zimmer

Der Bauunternehmer Ulrich Zimmer hatte sich nach dem ersten Bericht zum Fall sehr verärgert geäußert. "Ich bin ein verdienstvoller Bürger dieser Stadt – und dann schreibt man so etwas über mich?", erklärte er. Er wisse natürlich, dass er in Müllrose "nicht nur Freunde habe, sondern auch einige Neider, sogar Feinde". Die Müllroser Bürger hätten "die Macher" in die SVV gewählt.

Thomas Müller-Schlögel, Bevollmächtigter der Erbengemeinschaft, welche das Ackerland verkaufte, schrieb in einer Leserzuschrift, im ersten Bericht werde "in nicht zu akzeptierender Weise gegen das Amt und einen sich für Müllrose mehr als verdient gemachten Unternehmer Stimmung gemacht". Der Verfasser würde sich des Stils "eines ,ND‘ oder eines Karl-Eduard von Schnitzler befleißigen". Er bestätigte, schon vor dem Verkauf sei ihm klargewesen, dass der Käufer das Ackerland in Bauland umwandeln lassen wollte: "Glaubt Herr Groneberg allen Ernstes, dass der Ackerverkäufer nicht wusste, dass dort gebaut werden soll und seine Forderung nicht entsprechend kalkuliert hat?"