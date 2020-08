Ulf Grieger

Genschmar (MOZ) Bereits zum siebten Mal laden die Gemeinden Letschin mit dem Ortsteil Sophienthal, Bleyen-Genschmar sowie die Märkische Oderzeitung am Sonntag zur Kleinen Gedenk- und Friedensfahrt ein.

In Kooperation mit dem Gewässer- und Deichverband und der Arbeitsinitiative Letschin steht die Veranstaltung in diesem Jahr im Zeichen des 75. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges. Treffs für die Fahrt, die auf dem Alten Deich zunächst bis zum Garnischberg führt, sind um 9.30 Uhr der Rastplatz am Ortseingang von Sydowswiese und Nieschen. Am Friedenskreuz auf dem mit rund 17 Metern höchsten Berg im Oderbruch gibt es eine Gedenkveranstaltung, an der auch Landrat Gernot Schmidt teilnimmt. Pfarrer Daniel Dubek hält die Andacht.

An der "Kleinen Friedensfahrt" kann jedermann teilnehmen, der es sich zutraut, mit dem Fahrrad die 15 Kilometer lange Strecke auf dem Neuen und dem Alten Deich zu radeln. Vor vier Jahren wurden am Von-Haerlem-Blick und in Nieschen Tafeln eingeweiht, die auch über die Zwangsarbeit und den Arbeitsdienst im Oderbruch informieren.