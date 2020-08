Hans Still

Wandlitz (MOZ) Die aktuellen Spülungen des Wandlitzer Trinkwassernetzes haben nach Darstellungen des Niederbarnimer Wasser-und Abwasserverbandes (NWA) das Schwarzwasser zurückgedrängt. So wurde beispielsweise im Louisenhain und in der Bogenheide gespült.

"Am Montag und auch heute waren die Mitarbeiter unterwegs. Die Qualität des Wasser hat sich sichtbar verbessert", informierte Verbandsgeschäftsführer Matthias Kunde am Mittwoch auf Anfrage. Zudem wurden durch ein Berliner Labor Proben bei Hausanschlüssen in zwei verschieden Wohngebieten entnommen. "Mit Posteingang vom Samstag konnte Entwarnung gegeben werden. Für die untersuchten Parameter Mangan und Eisen konnten keine Grenzwertüberschreitungen ermittelt werden. Das bezogene Trinkwasser ist nicht gesundheitsgefährdend", heißt es dazu.

Weiterführend werden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Barnim in Wandlitz kurzfristig unabhängige Untersuchungen des Trinkwassers zu mineralischen und bakteriologischen Parametern durchgeführt. Die Analyseergebnisse sollen bis zum Freitag vorliegen und sofort auf der Homepage veröffentlicht werden.

Pressearbeit nun durch Profis

Zudem hat der NWA auf die Kritik an seiner Öffentlichkeitsarbeit reagiert. Verbandsgeschäftsführer Matthias Kunde beauftragte nunmehr die freie Journalistin Jana Krone mit den Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit. Ziel sei es, schneller die Kunden und Medien über die Ereignisse im NWA zu informieren. Jana Krone betreut bereits seit Dezember 2017 die Wasserzeitung des NWA, kenne den Verband und das Verbandsgebiet. Unabhängig davon werde der NWA die Stelle öffentlich ausschreiben, um einen neuen Mitarbeiter für die Öffentlichkeitsarbeit und das Beschwerdemanagement zu gewinnen.

In der Kritik steht der NWA auch wegen der vielen unbeantworteten Bürgerbeschwerden. Wie der NWA in einer Pressemitteilung wissen lässt, würden die Kunden des Verbandes künftig rechtzeitig über Spültermine sowohl in der Wasserzeitung als auch auf der Homepage informiert, so dass sich jeder Abnehmer auf eine zeitweise erhöhte Partikelbelastung im Trinkwasser einstellen könne. Aktuell ist das aber nicht der Fall, denn auf der Homepage waren am Mittwochnachmittag lediglich die Spültermine des Monats Juli zu finden.

Zudem erreichte die MOZ erneut eine Mail einer Leserin, die uns ein Foto mit schwarzem Wasser zusandte. Die Klosterfelderin Gabriele Kämke schreibt dazu: "Auch wir spülen unseren Filter regelmäßig. Das, was da aus dem Filter kommt, sehen Sie auf dem Foto. Die Spülung war am Mittwoch."