Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Der Abend stand nahezu komplett im Zeichen der Windkraft. Planentwürfe, Auslegungs- und Vertragsbeschlüsse zur Erweiterung des Windparks Hufenfeld und zum Windpark Görzig-Ost standen auf der Tagesordnung der jüngsten Beeskower Stadtverordnetenversammlung (SVV). Doch bis die zur Abstimmung jener Punkte kam, sollten erst die Schneeberger in der Einwohnerfragestunde das Wort ergreifen.

Gut 15 Einwohner des Beeskower Ortsteils waren zur Sitzung in die Aula der Fontane-Grundschule gekommen. Unter ihnen auch Ortsvorsteher René Breitung, der mit einem am selben Morgen erhaltenen Schreiben der Stadt mehr Transparenz und Einbeziehung der Schneeberger für den weiteren Prozess forderte.

Konkret ging es ihm um das weitere Verfahren mit jenem als unabhängiges, umwelt- und artenschutzfachliches Gutachten geplante Papier, das nun nur als Beurteilung vorliegt. Dieses war in der SVV Ende Februar beschlossen worden. Dass es letztlich erst einen Monat später – in der Praxis sehr spät für die Begutachtung von Brut- und Schutzplätzen geschützter Tierarten – in Auftrag gegeben wurde, erklärt Bürgermeister Frank Steffen mit der zu jenem Zeitpunkt ausgebrochenen Corona-Pandemie in Deutschland, den Umstellungen auch innerhalb der Verwaltung auf Homeoffice und Telefon-Konferenzen. Zuvor war für Schneeberg im Zuge der Aufstellung des Regionalplans Windenergienutzung von dem Windparkentwickler und -Betreiber Loscon ein Umweltgutachten erstellt worden, das keine gravierenden Umweltschäden erkannte und so vom Landesumweltamt auch anerkannt wurde.

Mittlerweile gilt in Schneeberg aber schon die vierte Veränderungssperre, rechtlich die letzte mögliche. "Danach sind wir raus", so Steffen, dann habe die Stadt kein Mitspracherecht mehr. Darum entschied man sich angesichts des Zeitdrucks und der Schwierigkeiten durch Corona, doch wenigstens eine verkürzte Begutachtung erstellen zu lassen.

Letztlich erarbeitete dann das Planungsbüro Prof. Dr. Michael Koch eine Beurteilung. Das Papier liegt vor, allerdings mit Auslassungen. Man könne nicht mit punktgenauen Brutplatzkarten "hausieren gehen", betonte Bürgermeister Steffen. Dann bestehe die Gefahr, dass Horste gestürzt würden, und man habe nichts erreicht. Die Beurteilung des Gutachtens soll konkret im kommenden Hauptausschuss am 1. September im nicht öffentlichen Teil vorgestellt werden soll. Ortsvorsteher Breitung ist dazu eingeladen. Er aber möchte nicht nur selbst informiert werden, sondern auch seinen Bürgern die Möglichkeit geben, teilzunehmen. Die Stadtverordneten planen diesen Schritt aber erst nach der Besprechung im Ausschuss.

Bis dahin solle Breitung die Informationen mit nach Schneeberg nehmen und bei der nächsten SVV Ende September, dann auch im öffentlichen Teil, könnten sich alle dazu äußern. Mitglieder der Bürgerinitiative Schneeberg im Raum äußern Unmut. Der Bürgermeister fühlt sich missverstanden, aber schlägt auch eine gesonderte Sitzung zu dem Thema vor. Wann und wie die letztlich stattfinden könnte, das solle dann im Hauptausschuss entschieden werden.

Hufenfeld und Görzig-Ost

Die eigentlich laut Tagesordnung vorgesehenen Beschlüsse zu den Windparks Hufenfeld und Görzig-Ost wurden mehrheitlich beschlossen. Für die Erweiterung in Hufenfeld betrifft das die Auslegung der Flächennutzungsplanänderungen und des Planentwurfs für mindestens einen Monat sowie einen städtebaulichen Vertragsabschluss mit den Investoren. Für Görzig-Ost sind die Auslegung der Flächennutzungsplanänderungen und des Planentwurfs sowie mehrere Verträge der Stadt zur Bebauung, Infrastruktur- und Flächensicherung für Kompensationen sowie Leitungsrechte gebilligt worden.