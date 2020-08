Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Es ging nicht vor und nicht zurück. Eine junge Katze hat sich vergangene Woche in den Schacht eines Woltersdorfer Regenauffangbeckens verirrt. Aus eigener Kraft konnte sie sich nicht befreien – ein Fall für die Freiwillige Feuerwehr. Die rückte mit einer Pumpe an, entleerte das Becken, das Tierchen wurde aus seiner misslichen Lage befreit – und suchte sofort das Weite.

"Es ging ihr offensichtlich gut", berichtet die stellvertretende Wehrführerin Caroline Lange, die selbst nicht mit im Einsatz war, was sie von ihren Kameraden erfahren hat. "Aber wem sie gehört, wissen wir nicht. Das hat die Katze uns nicht gesagt." Der Rettungseinsatz wird damit wohl aus der Gemeindekasse bezahlt. Eigentlich gehen Einsätze zur Rettung von Haustieren zu Lasten der Besitzer. Ordnungsamtschefin Jenny Loponen zieht die neue Gebühren- und Kostenordnung der Woltersdorfer Feuerwehr heran, die Mitte September von der Gemeindevertretersitzung beschlossen werden soll. Gesetzt den Fall, eine Katze muss mittels Drehleiter von einem Baum befreit werden und angenommen, der Einsatz würde 35 Minuten dauern, kämen da 191,10 Euro zusammen.

Bei Wildtieren lassen sich bei niemandem Gebühren geltend machen. Regelmäßig aber gehen im Rathaus oder bei der Feuerwehr Anrufe besorgter Passanten ein, die im wasserreichen Woltersdorf etwa Enten oder Schwäne in Not ausgemacht haben wollen. "Tierschutz ist wichtig und hat eine breite Lobby", betont die Amtsleiterin. Aber sie appelliert auch an Beobachter möglicher tierischer Notfälle, sich die Lage zunächst in Ruhe anzusehen. "Oft finden Wildtiere auch allein zurück" sagt sie. Das gelte natürlich nicht, wenn sie etwa in etwas verschlungen sind oder feststecken.

Genau das ist bei dem Schwan die Frage gewesen, dessentwegen neulich die Freiwillige Feuerwehr Erkner ans Flakenfließ ausgerückt ist. Ein Anrufer hatte berichtet, er stecke mit dem Kopf fest. Als die Feuerwehr eintraf, spazierte er am Ufer herum. Der Versuch, ihn ins Wasser zu sitzen, schlug fehl. "Hier sind wohl rivalisierende Gangs unterwegs", konstatierte Einsatzleiter Erik Musolf, als sofort andere Schwäne auf den Unglücksvogel einhackten. Also wurde er weg an die Spree gebracht und begab sich dort zurück ins Wasser.

Vorsicht bei Exoten

Vogelspinnen einfangen, einen gefrorenen Tigerpython auflesen, oder ein Pferd aus dem Pool retten – dafür ist in Fürstenwalde die Tierrettung der Feuerwehr zuständig. "Ab und an büchsen exotische Tiere aus", sagt der stellvertretende Fürstenwalder Wachabteilungsleiter. Martin Haschick. Dann seien er und seine Fürstenwalder Kollegen besonders vorsichtig. Doch solch spektakulären Einsätze sind eher die Ausnahme.

Oft sind es freilaufende Hunde oder verletzte Wildtiere, die die Tierretter auf den Plan rufen. Mehrfach die Woche heißt es dann: ausrücken zur Tierrettung. 2019 fuhr die Wehr insgesamt 82 solcher Einsätze.