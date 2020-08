Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) An den heißesten Tagen des Jahres diskutieren die Politiker in Schwedt ausgerechnet über den Winterdienst und eine Anpassung der Gebühren. Meist bedeutet das für die Bürger nichts Gutes, denn die Gebühren haben in der Regel nur eine Richtung und die zeigt nach oben.

Anders in Schwedt: Denn in der Nationalparkstadt hat sich der Winter in den vergangenen Jahren eher von seiner wärmeren Seite gezeigt. Entsprechend gering sind die Kosten für den Winterdienst ausgefallen. Und weil Gebühren anders als beispielsweise Steuern immer zweckgebunden sind, müssen die Sätze angepasst werden, wenn sich in den Berechnungen etwas ändert.

Weniger Streugut benötigt

Die Kosten haben sich für den Winterdienst reduziert, weil beispielsweise weniger Streugut gebraucht wurde. Und weil die Straßen nicht von Schneemassen befreit werden mussten, brauchte der Bauhof auch nicht so viel Personal für den Winterdienst bereit stellen.

Entlassungen hat es deswegen nicht gegeben. "Wir haben das Personal allerdings anders eingeplant, weshalb es für die Bürger Einsparungen gibt", sagte Zie­sche. Mitarbeiter, die sonst Schnee beseitigt haben, sind nun etwa für Reparaturen der Gehwege oder die Ausbesserung unbefestigter Wege eingesetzt worden.

Ein Verlust entsteht für die Stadt Schwedt dabei nicht, auch wenn die Gebühren nun gesenkt werden müssen. Denn die Abgaben berechnen sich nach den tatsächlich entstehenden Kosten, die dann auf die Bürger umgelegt werden. "25 Prozent trägt jeweils die Stadt", erklärt Tiefbauamtsleiter Thomas Ziesche.

Das Verfahren der Kalkulation der Gebühren sei in den vergangenen Jahren stets sachlich diskutiert worden und habe sich entsprechend bewährt. So sind die Straßen in unterschiedliche Kategorien eingeteilt: Hauptstraßen, Nebenstraße und "sonstige Straße". Die jeweils anfallenden Kosten werden dann auf die zu reinigenden Meter umgelegt. Ziesche erklärt: "Unter sonstige Straßen verstehen wir beispielsweise Trassen, die keinen Bordstein haben. Da können sich in der Gosse keine Blätter und Dreck verfangen, deshalb müssen wir nicht so häufig reinigen."

Dass auch die Straßenreinigung günstiger geworden ist, hat unterschiedliche Gründe. "Veränderungen bei den Straßen gibt es immer. Aktuell haben wir die Friedrich-Engels-Straße in eine andere Kategorie einsortiert. Dort ist beispielsweise der Bordstein weggefallen, weshalb der Reinigungstakt dort jetzt deutlich geringer ist als vor dem Umbau", sagte Ziesche.

Ein weiterer Aspekt der gesunkenen Kosten ist, dass die Stadt die Entsorgung des Kehrichts neu ausschreiben musste. "Dabei haben wir ein gutes Ergebnis erzielt", sagte der Tiefbauamtsleiter. Der Kehricht kann anders als in anderen Kommunen in Schwedt nicht weiter verwendet werden, sondern muss als Sondermüll entsorgt werden. Das kann jedoch gleich in der direkten Umgebung geschehen. Denn an der Bundesstraße 2 in Sichtweite von Vierraden liegt solch eine Deponie. Im Volksmund werde sie als "Alte Papierfabrik Deponie" bezeichnet, sagte Ziesche.

Warnung vor steigenden Kosten

Bei aller Freude, die jetzt bei den Bürgern aufkommen mag, warnt Ziesche vor zu viel Euphorie: "Wir werden es auch erleben, dass die Kosten wieder steigen", sagte er mahnend. So reichten schon einige kühlere Winter, um eine Trendwende zu erzeugen. "Und je nach Witterung kann solch ein Sprung nach oben dann auch schon einmal ein bisschen höher ausfallen als die Senkungen, die wir weitergeben können."