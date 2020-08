Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Dieter Schäfer (Linke) hat im Sozialausschuss des Kreistages am Dienstag deutliche Kritik an der Entscheidung des Landkreises Märkisch-Oderland geäußert, die neun kreiseigenen Sporthallen nach den Ferien nicht wieder für den Vereinssport zu öffnen (MOZ berichtete).

Angesichts von derzeit acht mit dem Coronavirus Infizierten im Kreis, die Zahl hatte Amtsarzt Steffen Hampel zuvor genannt, sei diese Maßnahme nicht nachvollziehbar und "grenzt schon an Willkür", sagte der Ehrenvorsitzende des Kreissportbundes Märkisch-Oderland.

Mangelnde Kommunikation

Schäfer bemängelte die unzureichende Kommunikation mit den Vereinen. "Man erfährt nirgendwo eine Position des Landkreises zu dieser Schließung, auch der Sportbund wird nicht informiert. Absprachen, wie in anderen Landkreisen üblich, gibt es nicht", sagte Schäfer. "Unseren Vereinen in Märkisch-Oderland ist das einfach schwer zu vermitteln, wenn rundherum in allen anderen Landkreisen die kreiseigenen Sporthallen genutzt werden können, bei uns aber nicht, obwohl wir teilweise weniger Infizierte haben." Schäfer befürchtet, dass die Entscheidung weitere Kreise zieht. Er habe schon von Bürgermeistern gehört, die nun auch überlegten, ihre kommunalen Hallen für den Vereinssport zu schließen. "Wir wollen das vermeiden – und eine Lösung haben", sagte Schäfer. "Wenn sich da in Kürze nichts ändert, werden die Leute unruhig. Mit solchen Maßnahmen arbeiten wir doch Verschwörungstheoretikern in die Hände", befürchtete er.

Märkisch-Oderlands Sozialbeigeordneter Friedemann Hanke widersprach Schäfer in puncto mangelnde Kommunikation – und verteidigte die Linie des Landkreises. "Wir haben jeden Verein telefonisch angesprochen, erklärt, warum wir das machen und wie das weitere Vorgehen ist", sagte er. Auf eine reine Zahlendiskussion wolle er sich nicht einlassen. "Acht ist als Zahl nicht viel, da haben Sie Recht", sagte er zu Schäfer. "Aber wenn wir ein Ausbruchgeschehen haben, wird es heißen, ihr habt schon acht Fälle gehabt und trotzdem nicht reagiert. Wir sehen derzeit einfach eine diffuse Gefährdungslage", betonte Hanke. "Wir waren schon bei null Infizierten, im Juni und Juli waren wir dann eine ganze Zeit bei drei bis vier Fällen." Doch während diese Fälle sich in Berlin angesteckt hätten und unprob­lematisch hätten eingegrenzt werden können, "haben wir jetzt acht Fälle, die aus allen Himmelsrichtungen kommen". Darunter seien Menschen, die aus Hannover kämen, sich auf einem Polen-Markt angesteckt hätten und welche, die Reiserückkehrer seien. "Das ist nicht mehr eingrenzbar und das macht es für uns schwer, zu erkennen, wo es sich hin entwickelt", gab Hanke zu Bedenken. Es gebe eine Empfehlung des Landes, die sich der Kreis als Träger der Hallen inhaltlich zu Eigen gemacht habe. "Sie heißt, dass so viele fremde Personen wie möglich außerhalb der Schulgelände bleiben sollen", betonte Hanke. An anderen Landkreisen wolle man sich nicht orientieren. Jeder müsse für sich vor Ort entscheiden. Damit sei Märkisch-Oderland in der Krise bisher gut gefahren.

Im Zweifel für die Sicherheit

Jana Rathmann (Linke) fragte Amtsarzt Steffen Hampel, wie hoch denn tatsächlich die Ansteckungsgefahr zwischen Mitgliedern von Sportvereinen und den am Schulsport Beteiligten sei, wenn zwischendrin alle Reinigungsmaßnahmen eingehalten würden. Hampel konnte das nicht abschließend beurteilen. Über einzelne Fallkonstruktionen, wer sich wann, wo und wie begegnen und infizieren könne, brauche man jedoch nicht zu diskutieren, sprang Hanke ein. "Im Zweifelsfall entscheiden wir uns für die Sicherheit. Es mag sein, dass sich die Zahl bei acht einpendelt, dann können wir in zwei Wochen sagen, wir können damit leben. Ich möchte aber nicht zu früh sagen, es wird schon alles werden, lassen wir es mal wieder normal laufen", verdeutlichte Hanke.