Matthias Wagner

Melchow Manchmal kommt es im Leben doppelt und das nicht nur im Guten. "Erst war es die Corona-Krise und nun die andauernde Baustelle", beschreibt Bäckermeister Robby Haupt aus Melchow seine verzwickte Situation. In beiden Fällen blieb ein großer Teil der Kundschaft aus. Die aktuelle Baustelle ist jedoch noch schlimmer als die vorangehende Pandemie, sagt das Ehepaar Juliane und Robby Haupt. "Wir sind da!", bekräftigen beide entschlossen.

Verkauf erschwert

Geschätzt 90 Prozent des durchfahrenden Verkehrs nutzen die Umfahrung über den sogenannten Ring, sagt Robby Haupt. Das heißt, wer aus Eberswalde kommt, biegt kurz hinterm Ortseingang rechts ab und kommt am Bahnübergang am anderen Ende des Ortes wieder auf die B 2. Der Bäckerladen werde so weitläufig umfahren und der mögliche Einkauf bliebe im wahrsten Sinne des Wortes "auf der Strecke", erklärt der Unternehmer. Deshalb habe er gleich am Dorfanfang ein entsprechendes Hinweisschild aufgestellt, auf dem steht, dass die Bäckerei trotz Baustelle erreichbar ist und geöffnet hat. Eine spürbare Wirkung hat dies jedoch nicht. Aus entgegengesetzter Richtung, also aus Biesenthal kommend, verhält es sich ähnlich, obgleich man hier über Grüntal fahren könnte und direkt am Bäckergeschäft landen würde, erklärt Robby Haupt. Selbstverständlich gibt es auch Stammkunden, die den Weg dennoch nicht scheuen, aber das seien eben zu wenige, so die Bäckersleute.

Durchfahrt ab September?

Die Durchfahrt soll ab September wieder gewährleistet sein, weitere Arbeiten stünden allerdings auch danach noch aus, heißt es seitens der Gemeinde. Juliane und Robby Haupt sind aber guter Hoffnung, dass der Verkehr bald wieder fließen wird und die Kundschaft zurückkehrt.

Frisches Brot und Kuchen gibt es in Melchow bereits in vierter Generation. Ferdinand Haupt, Urgroßvater des heutigen Chefs, setzte 1920 den Beginn, es folgten Großvater und Onkel. Seit 2004 führt Robby Haupt den Betrieb. Zu den gefragten Originalen der Backkunst gehören die beliebten Schillerlocken und die Seezungen. Beide gefüllt mit einer unnachahmlichen Creme.

"Ich hoffe, dass eines meiner Kinder die Tradition ebenfalls fortsetzt", wünscht er sich.