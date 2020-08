Ingo Mikat

Lebus (MOZ) Einmal als Schüler einem Elektriker über die Schulter schauen, einem Imker beim Umgang mit seinen Bienen betrachten - dies alles können Schüler am Freitag beim Handwerkercamp für Schüler in Lebus. Kinder von vier Schulen aus Frankfurt (Oder) und der Burgschule Lebus werden erwartet.

Zwischen 9 Uhr und 15 Uhr können die eingeladenen Teilnehmer an den Ständen erfahren und praktisch erproben, was Handwerkstechniken leisten und wie sie funktionieren. Insgesamt rechnen die Organisatoren mit 89 Teilnehmern im Alter zwischen 12 und 16 Jahren.

Schon am Sonntag begannen erste Aufbauarbeiten für die Veranstaltung auf dem Gelände des Ferienobjektes Mückenbusch. Am Mittwoch richteten ehrenamtliche Helfer, darunter Ronald Ziege, Martin Thiel, Britta Fabig, Cordelia Bechmann, Ralf Tore Fabig sowie David Vogt unter anderem einzelne Campstände ein. Projektinitiator Sven van Dyk, Obermeister der Maler & Lackiererinnung Oderland, lobte bei den Aufbauarbeiten die gute Zusammenarbeit und große Unterstützung von Betrieben und Einrichtungen aus Frankfurt (Oder) und Lebus.

Neben 16 Handwerksbetrieben sind unter anderem der Verein "Leben mit Handicap - ANIMA" aus Strausberg, der Arbeiter Samariter Bund, das Berufsförderungswerk des Bauindustrieverbandes, die Freiwillige Feuerwehr Lebus sowie die Sparkasse Oder-Spree an dem Workshop beteiligt. Sven van Dyk erläuterte: "Mit dem Camp, das unsere Innungsbetriebe direkt tragen, wollen wir das Interesse der Schüler am Handwerk wecken. Das kann nicht früh genug beginnen. In diesem Jahr fand coronabedingt die letzte Berufsmesse vor einem halben Jahr im Februar statt. Wir sind froh, mit zahlreichen Unterstützern die wichtige Werbe- und Informationsarbeit jetzt fortsetzen zu können." Für die Veranstaltung erarbeiteten die Organisatoren ein besonderes Hygienekonzept. Dazu gehört ein größerer Abstand der einzelnen Aktionsplätze als in den Vorjahren. Alle Teilnehmer sind darüber hinaus aufgefordert, Masken zu tragen und sich bei jedem Aktionswechsel die Hände zu desinfizieren.

Bürgermeister eröffnen Aktion

Zur Eröffnung der Veranstaltung, die im Beisein der Bürgermeister Claus Junghanns aus Frankfurt (Oder) und Peter Heinl aus Lebus stattfindet, tritt auch der Schirmherr der Veranstaltung, der Sprecher der Landesregierung, Florian Engel, im Objekt Mückenbusch auf. Zudem erwarten die Organisatoren des Handwerkercamps gegen Mittag als Ehrengast und ehrenamtlich tätigen Chefgrillmeister die Boxerlegende Axel Schulz.

Zu den am Camp beteiligten Betrieben gehören u.a.: Parkett Weber, Restaurant Oderblick, Inter Versicherungsgruppe, Haus Mückenbusch, Ahlert Raumausstatter, Optik Lebus, der Malerbetrieb - Die Frühlingszeit, der Imker Michael Köhne, das Getränkeland Lebus, Bernis Bude, e.dis, Die Kosmetik Eule, bluesign.de, Jordan, Kochbus de. Brillux, Perlwitz, Sparkasse Oder-Spree, Zentraldienst der Polizei Zossen, Elektro Jahn und die Gersdorf & Richter OHG.