Kai-Uwe Krakau

Werneuchen (MOZ) Vor einigen Wochen haben sich Berlin und sieben brandenburgische Kommunen zum Verein "Kommunales Nachbarschaftsforum Berlin-Brandenburg" zusammengeschlossen. Das erklärte Ziel ist es dabei, den sogenannten "Kernraum" der Hauptstadtregion durch einen stetigen Austausch mitzugestalten.

Als Themenfelder wurden Verkehr, Infrastruktur, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen sowie Grün- und Freiraum benannt. Eine gute Idee fanden auch Werneuchens Bürgermeister Frank Kulicke und seine Verwaltung und legten den Stadtverordneten einen Beitrittsbeschluss vor – doch daraus wurde nichts.

Bereits seit Mitte der neunziger Jahre bilde das Forum den Rahmen für den partnerschaftlichen Dialog zu Fragen der Stadt-Umland-Entwicklung, hieß es in der Vorlage. Es sei damit gegenwärtig das einzige gesamtregionale länderübergreifende Austauschforum für Berlin und die angrenzenden Städte und Gemeinden. Die Verwaltung verweist auch auf eine bemerkenswerte Entwicklung in den vergangenen Jahren. Über die Jahresthemen und -konferenzen und die dort verfassten Positionen und Fachbeiträge werde das Nachbarschaftsforum auf Landesebene, in den Regionen und Kreisen sowie bei Verbänden und Vereinen als wichtiger Partner wahrgenommen und akzeptiert. Die Unterstützung des Nachbarschaftsforums sei auch in den aktuellen beziehungsweise neuen Koalitionsverträgen der Berliner und Brandenburger Landesregierung enthalten.

In der Vorlage wird auch hervorgehoben, dass die räumlichen und funktionellen Verflechtungen zwischen den Kommunen und zur deutschen Hauptstadt mit dem weiteren Wachstum immer intensiver werden. Fragen zu Standortentscheidungen und -entwicklungen unter anderem für Wohnen, Verkehr, Gewerbe, Frei- und Grünräume sowie Bildung und Handel bedürften mehr denn je engeren Abstimmungen und gemeinsam getragenen Lösungen, hieß es. Erste Ansätze würden bereits beispielsweise mit der Erarbeitung regionaler Entwicklungskonzepte an einzelnen Siedlungsachsen sowie mit länderübergreifenden und interkommunalen Modellvorhaben erprobt und durch die beiden Länder unterstützt.

Anfang 2017 hatte sich schließlich eine Arbeitsgruppe gebildet, die Möglichkeiten für die Weiter-entwicklung des Nachbarschaftsforums unter Berücksichtigung der zukünftigen Herausforderungen ausloten sollte. Das Ergebnis war eindeutig – es wurde die Gründung eines Vereins empfohlen. Dieser, so hieß es, biete durchaus Vorteile. So könne ein leistungsstarker und selbstständig arbeitender Vorstand die Vernetzungs- und Koordinierungsfunktion übernehmen. Ein Verein sei darüber hinaus für viele Vorhaben förderantragsberechtigt und könne für einzelne Aufgaben zweckgebundene Zuschüsse von Landesbehörden erhalten, hieß es.

Vertretung nach außen

"Warum war die Vorlage nicht im Finanzausschuss?", wollte Alexander Horn (Linke) in der Diskussion wissen. Das habe man nicht für erforderlich gehalten, antwortete Bürgermeister Frank Kulicke. Der Jahresbeitrag würde laut Satzung bei zehn Eurocent pro Einwohner liegen. Matthias Köthe (AfD) lehnte die Vorlage vollkommen ab. Die Stadt solle sich auf ihre eigenen Aufgaben konzentrieren. Darüber hinaus müsse man auch nicht in jeden Verein eintreten, so der Stadtverordnete. "Der Süden des Barnim wird noch stiefmütterlich behandelt", warb das Stadtoberhaupt noch einmal für seine Vorlage. Mit dem Verein habe die Kommune die Möglichkeit, sich zu positionieren und mehr zu erreichen. Auch Thomas Gill (SPD/WIW) hielt "eine Vertretung nach außen" für wichtig.

Doch die meisten Stadtverordneten waren anderer Meinung. Die Vorlage wurde mit zehn Nein- und sechs Ja-Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt.