Brandenburg (BRAWO) Was ist der Mensch? Der, der den Himmel ... ausmisst? erobert? ersehnt? erklärt? erklingen lässt? Diesen Fragen geht Pfarrer Jens Meiburg im Gottesdienst in der Eingangshalle des Industriemuseums am Sonntag, 30. August, um 16 Uhr nach. Fred Litwinski spielt an der Orgel der Christuskirche, die derzeit noch im Industriemuseum steht. Das Tragen eines Mundnasenschutzes ist empfohlen und das Hinterlassen der Kontaktdaten ist Pflicht (Zeit einplanen).

Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit das Industriemuseum - gegebenenfalls mit einer Führung - zu besichtigen.