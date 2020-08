Viel zu erzählen: Emy Keppner war auch in New York. © Foto: privat

Wieder zurück in der Heimat: Nach turbulenten Zeiten in den USA ist Emy Keppner nach Hause zurückgekehrt. Eine Ansage an die lokalen Maskenverweigerer kann sich die 20-Jährige aufgrund ihrer gesammelten Erfahrungen nicht verkneifen.

Oliver Jastram

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der verrückteste Moment war mit Sicherheit, als Donald Trump das Corona-Virus öffentlich geleugnet hat", sagt Emy Keppner. Die 20-Jährige hat sich eine ungeahnt spannende Zeit für einen Au-pair-Aufenthalt in den USA ausgesucht. Als sie die Reise am 15. Juli 2019 antrat, war noch keine Pandemie absehbar. Stattdessen herrschte Vorfreude – erste Skype-Gespräche mit der Gastfamilie waren verheißungsvoll und das Abenteuer in Fairfax im US-Bundesstaat Virginia ließ nicht lange auf sich warten. "Die Familie war während der ganzen Zeit immer rücksichtsvoll und nett zu mir. Sie haben zwei kleine Mädchen, eines zwei und das andere acht Jahre alt", erzählt Emy Keppner.

Eine heftige Umstellung durch Corona

Kompliziert wurde es für die geborene Eisenhüttenstädterin erst, als die Corona-Krise die Welt erschütterte und zuvor normale Dinge plötzlich nicht mehr möglich waren. "Das war eine heftige Umstellung. Die Kinder waren den ganzen Tag da und man hatte nur wenige Möglichkeiten, irgendetwas Spannendes mit ihnen zu unternehmen", erklärt die 20-Jährige. Eine schwierige Situation für eine junge Frau, die über 7000 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt war.

Allein in ihrer direkten Nachbarschaft seien fünf Personen positiv auf Corona getestet worden. Daher sei Vorsicht direkt das oberste Gebot gewesen. "Mit meinen Eltern habe ich jedes Wochenende geskypt. Das war auch für sie eine schwierige Situation", sagt Emy Keppner. "Doch die Leute dort sind trotz ihres Präsidenten gut mit der Situation umgegangen und nahmen das Virus in ihrem Alltag ernst." Eine Einstellung, die sie hier in Deutschland und vor allem auch in ihrer Region weitgehend vermisse.

"Es ist verständlich, dass man sich hier im ländlichen Raum vergleichsweise etwas sicherer fühlt als in krasseren Risikogebieten. Aber hier wird die Gefahr durch das Virus von vielen überhaupt nicht ernst genommen", mahnt die Rückkehrerin an und hat einen klaren Appell an alle Maskenverweigerer: "Zieht eure verdammten Masken wieder auf. Und nicht nur halb, die Nase muss auch bedeckt sein."

Emy Keppner habe auch schon Leute darauf im Supermarkt hingewiesen, diese reagierten ausschließlich mit Gezeter, wie die Eisenhüttenstädterin beschreibt. Solch eine Einstellung stoße ihr sauer auf: "Es geht hier ja nicht um Einzelne, man schützt andere Leben dadurch."

Am 15. Februar seien noch ihre Eltern zu Besuch gewesen in Amerika. Bei der Abreise erwischten diese noch einen der letzten Flüge nach Deutschland, kurz danach begann die verrückte Zeit. "Aber nicht nur die Pandemie, Donald Trump und seine Bezeichnung ‚China-Virus’ waren verrückt, auch das Thema mit George Floyd kam bald danach auf und hielt uns alle zusätzlich in Atem", sagt die Abiturientin. Aufgrund der Tragweite dieses gesellschaftlichen Problems sei sie an den Wochenenden neben der Arbeit als Au-Pair auf Demonstrationen unterwegs gewesen – um mit anderen Menschen gemeinsam ein Zeichen zu setzen.

Amerikaner sind oberflächlicher, aber positiver

Zwar habe die 20-Jährige nur selten Heimweh gehabt, dafür packe sie jetzt das Fernweh. "Die Amerikaner sind allgemein einfach etwas positiver in ihrer Einstellung", erklärt sie. "Es ist zwar oft oberflächlich, trotzdem fragen alle danach, wie es einem geht." Ihre Zukunft sehe sie nicht in Eisenhüttenstadt, stattdessen soll es für eine Ausbildung zur operationstechnischen Assistentin nach Potsdam gehen. Aber erst in einem Jahr. Bis dahin stehe ihre Leidenschaft auf dem Plan – das Tanzen. Zusätzlich möchte Emy Keppner weiter Nachhilfe für Englischlernende geben.

Natürlich habe sie sich direkt auf eine Corona-Infektion testen lassen, als sie in Deutschland ankam, sagt Emy Keppner. Das Ergebnis war negativ. Sie hält aber weiter Distanz und wundere sich, warum die Leute wieder dicht aneinandergedrängt in Cafés und Bäckereien sitzen. "Die Leute vergessen sehr schnell. Genau das könnte für uns alle zum Problem werden", warnt Emy Keppner.