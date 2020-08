Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Nur noch wenige Tage, genauer: bis zum 30. September, haben die Kommunen Zeit, bei der Erstellung des kommenden Nahverkehrsplans für 2022 bis 2026 mitzuwirken und Anregungen sowie Wünsche an die zuständige Oberhavel Holding weiterzuleiten. Die Gemeinde Oberkrämer spart dabei nicht mit Kritik.

Der Landkreis will in der Startphase die Kommunen frühzeitig einbinden, um die Qualität des kommunalen Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu verbessern. In Oberkrämer ist man mit dem bisherigen Angebot eher unzufrieden. Lediglich der Ortsteil Marwitz sei wegen der Anbindung an die Buslinie 824 gut angeschlossen. Doch Marwitz bildet eine Ausnahme in der Gemeinde. In der Stellungnahme der Verwaltung an die Oberhavel Holding wird deutlich: "Bisher ist der ÖPNV in Oberkrämer keine attraktive Alternative zum motorisierten Individualverkehr."

Die Verwaltung bringt geringe Taktfrequenzen und wenige Direktverbindungen als Negativargumente für die Nutzung von sowohl Bahn als auch Bus an. Vor allem die Anbindungen nach Berlin, Hennigsdorf, Velten, Oranienburg und Kremmen seien "für den größten Teil der Bewohner Oberkrämers viel zu umständlich und zeitraubend". Der Wunsch nach einem S-Bahnanschluss an Velten ist groß, ebenso sehnt sich die Gemeinde eine "regelmäßig verkehrende Regionalbahn mit Direktanschluss an Berlin" herbei. Beides würde die Situation "deutlich verbessern".

Doch dafür ist die Oberhavel Holding nicht zuständig. Deshalb: zurück zum Bus. Welche konkreten Wünsche gibt es in der Gemeinde mit aktuell knapp 12 300 Einwohnern? (Kleine Randnotiz: Mehr als 13 000 Menschen werden es aufgrund der Einschränkungen des Flächennutzungsplans wohl in den nächsten Jahren nicht werden.)

Für den größten Ortsteil, Bötzow, hält die Verwaltung eine direkte Buslinie ins benachbarte Hennigsdorf für unabdingbar. Es gibt zwar eine Haltestelle am Kreisverkehr zwischen Bötzow und Hennigsdorf/Velten/Marwitz, doch müssen die Bötzower im Schnitt anderthalb Kilometer Wegstrecke zurücklegen, um dort in den Bus 824 steigen zu können.

Eine weitere Linie fährt den Ort direkter an: die 651 von Falkensee nach Hennigsdorf, allerdings nur dreimal täglich. "Die Attraktivität dieser Linie würde sich deutlich erhöhen, wenn der Bus nicht in Schönwalde wenden und generell zwischen Falkensee und Hennigsdorf pendeln würde und so auch von Schülern der weiterführenden Schulen genutzt werden könnte", heißt es als Anregung aus der Verwaltung. Eine Alternative wäre ein dichterer Takt der Linie 811 von Hennigsdorf nach Bötzow.

Als unattraktiv beurteilt die Verwaltung das Fahren mit dem Bus für Einwohner in Neu-Vehlefanz und Eichstädt. "Ohne umzusteigen kommt man aus Oberkrämer nicht heraus." Deshalb sei eine Verbindung ohne Umwege "dringend erforderlich, wenn der motorisierte Individualverkehr eingeschränkt werden soll". Da die Ansiedlungen im Gewerbegebiet Vehlefanz/Bärenklau dank des Autobahnausbaus florieren, sollte das Gebiet ins Liniennetz der Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) integriert werden, regt die Gemeinde an.

Die Einwohner von Bärenklau, Vehlefanz und Schwante können den 800er-Bus Richtung Oranienburg oder Kremmen nutzen. Die Anbindung ist vorhanden. Wünschenswert ist aus Verwaltungssicht aber eine Direktverbindung aus Schwante in beide Orte ohne Umwege über Bärenklau und Vehlefanz. Auch macht sich die Gemeinde dafür stark, dass der Tourismusbus 823 in den regulären Fahrplan der OVG aufgenommen wird. "Generell ist festzustellen, dass die OVG an Wochenenden in Oberkrämer zu wenig präsent ist, um ernsthaft eine Alternative für das Auto zu sein", zieht die Verwaltung ein Fazit.