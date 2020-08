Bärbel Kraemer

Bad Belzig "Ein ungewöhnlicher Antrag in ungewöhnlichen Zeiten", so der Sozialdemokrat Gustav Horn, stand in der Bad Belziger Stadtverordnetenversammlung zur Diskussion. Nach hitziger Debatte wurde dieser von der SPD-Fraktion eingebrachte Antrag - der jedem Bürger der Stadt und den 14 Ortsteilen einen Gutschein in Höhe von 10 Euro zum Einkauf oder für einen Restaurantbesuch in Bad Belzig beschert - mehrheitlich beschlossen.

Dem voraus ging eine Debatte unter den Parlamentariern. Während Gustav Horn (SPD) mit flammenden Worten warb, dem Antrag zuzustimmen, stellten andere Stadtverordnete den erhofften Effekt - die lokale Wirtschaft damit anzukurbeln - in Frage.

Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) äußerte zusätzlich die Befürchtung, dass damit eine zusätzliche Arbeitsbelastung für die Verwaltung einhergeht.

Konkret ist nach dem erfolgtem Beschluss jeder Bürger der Stadt und den Ortsteilen, der zum 1. März 2020 seinen Erstwohnsitz in Bad Belzig hatte, anspruchsberechtigt - dass sind knapp 11.300 Einwohner. In welcher Form die Gutscheine ausgegeben werden beziehungsweise das 10 Euro Geschenk eingelöst werden kann, muss nunmehr in der Verwaltung geklärt werden. Viel Zeit bleibt dafür nicht, da die Gutscheine bis zum 31. Dezember 2020 bereits wieder ausgegeben sein müssen. Gültig sind dieselben wiederum nur für einen Einkauf bei hiesigen Händlern und Gastronomen, die während der Corona-Pandemie auf Anweisung des Gesundheitsamtes vorübergehend schließen und in dieser Folge Einnahmeverluste hinnehmen mussten.

"Diese Unternehmen müssen weiter an ihre Reserven gehen", so Horn vor der Abstimmung. Er äußerte die Hoffnung, dass die Gutscheinaktion die Einkaufslaune der Bürger ankurbelt, dadurch wiederum ein kleiner Ausgleich für Verluste während des Lockdowns in die Kassen der Geschäftsleute gespült wird und so drohende Insolvenzen vermieden werden können.

Finanziert wird das 113.000 Euro Geschenk an die Einwohnerschaft über eine Zuweisung des Landes aus dem kommunalen Rettungsschirm, der infolge der Pandemie neu aufgelegt wurde und entstandene Mehrbelastungen ausgleichen soll.

Die aus diesem Topf vom Land zugesagten Mittel sind nach Aussage von Bürgermeister Roland Leisegang bereits bei der Stadt eingegangen. Es handelt sich um 131.000 Euro, die der Verwaltungschef jedoch lieber anderweitig verwendet hätte. "Auch die Stadt hat infolge Corona Defizite in ihrem Haushalt. Genau wie die Einzelhändler. Nach meinem Verständnis ist die Beihilfe für die Stadt gedacht", so Leisegang. Der Rathauschef äußerte in diesem Zusammenhang die Befürchtung, dass durch die Gutscheinaktion weitere Kosten auf die Stadt wie beispielsweise für den Druck von kopiersicheren Gutscheinen zukommen.

"Die Innenstadt ist unser Herz, da schlägt der Puls der Stadt. Dieses Herz muss am Leben gehalten werden, wir reichen den Händlern damit die Hand und bekennen Farbe", lautete der Appell von Anne Baaske (SPD) im Vorfeld der Abstimmung.

Hin und her gerissen war Claudia Wipfli (Die Linke). Sie sagte: "Ich mag den Grundgedanken, möchte jedoch ungern einen Beschluss fassen, solange nicht klar ist, wie die Abrechnung der Gutscheine konkret funktioniert." Die Fraktionschefin der Linken vertrat die Ansicht, dass vor einem Beschluss eine "gute Durchführbarkeit" gefunden sein sollte.

Tobias Paul (CDU) bezeichnete den Antrag der SPD wiederum als "Experiment", dass durchgeführt werden soll, "ohne zu wissen, was dabei rauskommt." Er kritisierte, dass nicht allein die Einzelhändler und Gastronomen durch die Corona Pandemie Einnahmeverluste hinnehmen mussten, sondern auch Handwerker. Ferner wie er darauf hin, dass die Stadt infolge fehlender Steuereinnahmen durch die Pandemie und Mehrausgaben für Desinfektionsmittel usw. ebenfalls ein Minus von 500.000 Euro in der Kasse hätte. Die vom Land erhaltenen 137.000 Euro seien da ohnehin "nur ein kleiner Tropfen", so Paul.

Den Verlauf der Diskussion wertete Horn vor der Abstimmung als "fast skandalös" und mahnte die Abgeordneten: "In der Krise muss man anders reagieren als in guten Zeiten".