Marco Winkler

Mühlenbeck (MOZ) Eine ohne Genehmigung eingebaute Ölheizung, ein Jahre später ausgelöster Funkenflug, der im Gewerbegebiet im Mühlenbecker Ortsteil Feldheim mehrere Lagerhallen in Brand steckte und ein Schaden für die Hallenvermieterin von rund drei Millionen Euro: Am Dienstag, 8. September, beginnt im Amtsgericht Oranienburg (9 Uhr, Saal 3) der Prozess. Einem Mann wird fahrlässige Brandstiftung vorgeworfen.

Hintergrund: Am 28. Februar 2018 mussten 80 Feuerwehrleute zum Großbrand ausrücken. Die Löscharbeiten erstreckten sich über die ganze Nacht. Mehr dazu lesen Sie hier: Großbrand: Millionenschaden nach Feldheimer Inferno

Vor Gericht steht nun ein Angeklagter, der im Jahr 2001 eine Ölheizung in einer Lagerhalle installiert haben soll – ohne das Einverständnis der die Halle vermietenden Firma. Mit einem Winkelschleifer soll der Angeklagte 17 Jahre später an einem Zaun den verheerenden Funkenflug ausgelöst haben. Es war ein kalter Tag, die Ölheizung war in Betrieb. "Da die Installation des Rauchrohres der Ölheizung mangelhaft und dieses auch bereits korrodiert war, brach ein Brand im Bereich der Rauchrohrdurchführung an der Wand aus, der sich rasch im gesamten Hallen-, Büro- und Wohnkomplex ausbreitete", heißt es in der Presserolle des Landgerichts.

Neben der Hallenvermieterin entstanden auch ansässigen Firmen Sachschäden im fünf- und sechsstelligen Eurobereich. "Bei fachgerechtem Einbau des Ofens hätte der Schaden vermieden werden können", so das Gericht.