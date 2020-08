Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Die Pflanzaktion von Familie Frank auf einem Oranienburger Woba-Grundstück soll rückgängig gemacht werden. Mieter sind fassungslos.

Wenn Petra Frank aus ihrer Erdgeschosswohnung einer Woba-Stadtvilla Am Schlosshafen in den kleinen Garten tritt, dann freut sie sich über die Blumenpracht in ihrer grünen Oase. Sie und ihr Mann Klaus-Dieter haben offenbar grüne Daumen. Und mit ihnen freuen sich die übrigen Mieter. Etwa Hans Biereigel, der von seinem Balkon aus nicht nur einen wunderschönen Blick auf die Havel hat, sondern sich ebenfalls an den gärtnerischen Fähigkeiten der Familie Frank und auch anderer Mieter erfreut.

Getrübt wurde die Freude dann am 22. Juli, als Petra Frank ein Schreiben der Woba erhielt. Sie möge alles, was sie jenseits der Buchenhecke gepflanzt habe, bis zum 31. August entfernen. Der Mietergarten wird von einer kleinen Buchenhecke begrenzt. Das gut zwei Meter breite Areal dahinter bis zur Grundstücksgrenze ist allgemeiner Grünstreifen der Woba und wurde mit Sträuchern bepflanzt.

Petra und Klaus-Dieter Frank wohnen seit 2018 Am Schlosshafen. Sie sind natürlich erbost über das ultimative Schreiben ihres städtischen Vermieters. In den vorigen Jahren habe sich die Woba um eben diese Grünstreifen vor den Mietergärten nicht gekümmert. "Da wäre mancher Strauch verdorrt, wenn wir ihn nicht gewässert hätten", sagt sie. Um das Ganze noch ein wenig zu verschönern, haben die Franks dort Blumen und einige weitere Büsche auf eigene Kosten angepflanzt. "Wir können nicht verstehen, warum wir diese Pflanzen jetzt plötzlich entfernen sollen", sagt Petra Frank und protestierte schriftlich gegen die Vermieter-Forderung.

Die Woba reagierte darauf am 6. August mit einem weiteren Schreiben, in dem stand, die Pflanzen außerhalb des Mietergartens seien zum Ende der Vegetationsperiode bis zum 31. Oktober zu entfernen. "Wir verstehen die Welt nicht mehr. Warum sollen wir nach zwei Jahren nun plötzlich Pflanzen entfernen, die wirklich niemanden stören und an denen sich viele erfreuen?", fragt sich Petra Frank. Auch die Art und Weise, wie die Woba mit ihren Mietern umgehe, gefällt der langjährigen Mieterin bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft nicht. "Man hätte ja wenigstens mal direkt mit uns sprechen können", findet sie.

"Die Mieter haben auch nicht um Erlaubnis gefragt, ob sie auf Flächen der Wohnungsbaugesellschaft etwas anpflanzen dürfen", entgegnet Woba-Prokuristin Birgit Wehner. "Auch wir freuen uns über hübsche Mietergärten, doch die enden nun mal an der besagten Buchenhecke", unterstreicht sie ausdrücklich. Im Frühsommer hat die Woba eine Bewässerungsanlage auf ihren Grünflächen einbauen lassen. "Damit die Mieter keine Wassereimer mehr schleppen müssen, haben wir auch deren Gärten jetzt mit einer automatischen Bewässerung ausgestattet", sagt Birgit Wehner.

Tatsächlich aber habe der Pflanzdrang mancher Mieter, die vorher überwiegend Eigenheimbesitzer mit großen Gärten gewesen seien, überhandgenommen, weiß die für die Stadtvillen zuständige Wohnungswirtschaftlerin Nancy Hanke, die auch die Briefe an die Mieter verfasst hat. "Einige haben auf dem Woba-Grünstreifen sogar Bäume gepflanzt oder dort Maurerkübel mit Blumen abgestellt. Das geht nun wirklich zu weit und das können wir dann nicht mehr dulden", sagt Nancy Hanke. Die Woba werde die betreffenden Mieter nochmals konkret ansprechen, um dann gemeinsam zu einer möglichst einvernehmlichen Lösung zu gelangen, versichern Birgt Wehner und Nancy Hanke.