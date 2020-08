Matthias Haack

Alt Ruppin (moz) Eine Art Pressekonferenz soll es in dieser Saison im Waldstadion geben, nachdem die ersten Emotionen abgeebbt sind. 15 Minuten nach Spielschluss steht dazu die Vereinsgaststätte zur Verfügung. Allerdings wird keine gastronomische Versorgung geboten. Lediglich eine Frage-Runde an Trainer oder/und Spieler ist vorgesehen.

Moderiert wird das von Stadionsprecher und Sportlichem Leiter Frank Neumann. Er begrenzt die Anzahl der Gäste auf 30. "Wir haben die gegnerischen Vereine angeschrieben und sie mit unserer Idee vertraut gemacht." Bedenken gab es nicht. Daher geht Eintracht von einem informativen Treff nach den 16 Heimspielen nach den Punktspielen sowie zumindest einem im Pokalwettbewerb aus: Alt Ruppin empfängt am 12. September den Brandenburgligisten SV Altlüdersdorf (Anpfiff 15 Uhr). Neumann: "Wir wollen die Außendarstellung anheben, filmen die PK und stellen diese auf unsere Facebookseite. Wir sind die ersten, die das in der Landesliga anbieten."

Programmheft kostenfrei

Erstmals durchziehen will der Aufsteiger dies am kommenden Sonnabend – dann gegen 17 Uhr. Eine Viertelstunde nach Spielschluss gegen den ehemaligen Oberligisten Grün-Weiß Brieselang wird die Frage-Runde eröffnet. Frank Neumann geht von 10, 15 Minuten aus. Eine zweite Neuerung zum Alt Ruppiner Debüt in dieser Spielklasse: Es gibt ein Programmheft mit wesentlichen Fakten zur Partie inklusive Spielerporträts. Die Hefte sind kostenfrei beim Betreten des Waldstadion zu bekommen. Angepasst hat sich der SV Eintracht dem gängigen Eintrittsgeld in der siebten Spielklassen-Ebene. Waren in der Landesklasse noch drei Euro üblich, so ist es nun einer mehr.

Eingeleitet wird der Nachmittag im Waldstadion vom neuen Frauenteam. Um 13 Uhr trifft die Mannschaft auf Rot-Weiß Gülitz. Das ist eine Partie auf Kleinfeld, Alt Ruppin tritt erstmals im Kampf um Punkte an, wenngleich die Spielerinnen weitgehend im Sommer vom Herzberger SV gekommen sind.

Die Herren-Elf von Trainer Daniel Kraatz ist am vorigen Sonnabend mit einem 1:0-Auswärtssieg bei Einheit Perleberg in ihre PunktspielSerie gestartet. Den entscheidenden Treffer markierte Patrick Mann eine Minute vor dem Abpfiff. Stefan Fleschner aus Bötzow wird die Heimpremiere gegen Brieselang leiten, ihm assistieren Mike Schläger und Andreas Wiese.maha