Dirk Balmer

Bad Belzig Acht Teilnehmer spielten am Montagabend den Stadtmeister im Steeldart im Vereinsheim des FC Borussia Belzig aus. Neben Titelverteidiger Mike Gröber war nur noch Veranstalter Dirk Balmer aus der Kur- und Kreisstadt dabei. Alle anderen Spieler kamen aus dem Umfeld, beziehungsweise aus Treuenbrietzen.

Da genau acht Teilnehmer antraten, entschied man sich kurzfristig zu einer Gruppenphase. So hatte jeder Teilnehmer garantiert mehr Spiele als in einer Doppel-K.O.-Runde. Die Auslosung ergab zwei wirklich ausgeglichene Gruppen.

In Gruppe A trafen mit Gunnar Leistner und Jens Trompke zwei Spieler aus der Treuenbrietzener Dartliga auf den Veranstalter und Mattis Mönnich, Jugendspieler bei den "Vikings Berlin" und auch Teilnehmer an der Treuenbrietzener Dartliga.

Mit jeweils zwei Siegen aus drei Spielen konnten sich am Ende Balmer und Leistner ins Halbfinale spielen. Höhepunkt dieser Gruppe war allerdings der glatte 3:0-Erfolg von Mattis Mönnich über Dirk Balmer, zumal er diese Leistung mit einem 128er-Finish über das Bullseye auch noch krönte.

In Gruppe B standen sich Titelverteidiger Mike Gröber, Roland Hennig und Christian Kieper (beide ebenfalls Starter in der Treuenbrietzener Stadtliga) und Heiko Thiele aus Lehnsdorf gegenüber. Gröber gewann all seine drei Gruppenspiele und zog souverän vor Roland Hennig ins Halbfinale ein.

Dort traf Gunnar Leistner auf den Titelträger des Vorjahres und gewann etwas überraschend klar mit 3:1. Das zweite Halbfinale war deutlich knapper. Roland Hennig ging 2:0 in Führung, doch Balmer drehte das Match zum 3:2-Erfolg.

So standen sich im Finale Balmer und Gunnar Leistner gegenüber, die sich auch schon aus einigen Begegnungen der "Borussia-Dart-Liga" kennen. Mit einem 3:1-Sieg sicherte sich Dirk Balmer den Titel des Stadtmeisters 2020.

Der Veranstalter bedankte sich bei allen Teilnehmern für die tolle Zeit und die guten Spiele des Turnier, wie auch für die Umsetzung des, in diesen Zeiten, unvermeidlichen Hygienekonzeptes. Geht es nach den Borussen, soll diese Veranstaltung auch im kommenden Jahr fester Bestandteil des Bad Belziger Burgfestwochen-Programms bleiben.