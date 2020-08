BRAWO

Brandenburg Die Lehrerin einer Oberschule meldete der Polizei am Dienstagmittag, dass sie in der Max-Herm-Straße beobachtet habe, wie ein ihr unbekannter Mann auf dem Balkon eines gegenüberliegenden Gebäudes mit einer Pistole hantieren und damit in die Luft schießen würde. Als Polizisten dann kurz darauf an dem besagten Haus ankamen, konnten sie Schüsse mehr auf dem Balkon wahrnehmen. Jedoch trafen die Beamten im Hausflur des Hauses einen Mann an, auf die die Personenbeschreibung passte. Dieser wurde umgehend kontrolliert. In seinem Rucksack führte der 20-jährige Havelstädter, neben einer Soft-Air Pistole (mit Prüfzeichen) auch kleine Kügelchen und ein Messer mit sich. Er gab an, dass es sich um eine Spielzeugpistole handele, mit derer er auf dem Balkon herumgespielt und geschossen habe, ohne die Absicht jemanden zu verletzen. Er gab die Pistole freiwillig heraus, die dann durch die Beamten sichergestellt wurde. Zur letztlichen Prüfung der Pistole und rechtlichen Einordnung haben die Beamten eine Strafanzeige wegen dem Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.