BRAWO

Falkensee Voller Freude verkündete Isabell Engelmann, künstlerische Leiterin der Falkenseer Musiktage, in dieser Woche: Die 21. Auflage der beliebten Konzertreihe kann stattfinden. Vom 11. bis 13. und vom 18. bis 20. September wird in der Falkenhagener Kirche dabei in diesem Jahr vor allem ein Instrument den Ton angeben: die Klarinette. Sechs erstklassige Konzerte bieten die Chance, das geschichtsträchtiges Rohr mit seiner Geschichte und vielen Facetten kennenzulernen.

Das Eingangskonzert am Freitag, 11. September, wird von gleich vier herausragenden Vokalsolisten bestritten, zwei von ihnen stammen gebürtig aus Falkensee. German Gents wird sowohl Freitag ab 19 Uhr als auch am Sonntag, 13. September, ab 17 Uhr mit einer großen Bandbreite an A-Capella Repertoire überraschen. Kein geringerer als der legendäre Jazz-Klarinettist Benny Goodman gibt sich zudem am Samstag, 12. September, ab 19 Uhr die Ehre. In einer revueartigen Mischung aus Lesung, Musik, Szenen und Songs erzählt das Jazz-Trio "Swinin’ Words" dazu die wahre Story des "King of Swing". Dabei erklingen all seine großen Hits, gespielt von Ákos Hoffmann an der Klarinette und Nikolai Juretzka am Piano. Mit von der Partie ist Schauspielerin Antje Birnbaum.

Das zweite Wochenende startet mit Klezmer-Musik am Freitag, 18. September, um 19 Uhr. Harry‘s Freilach spielt unter dem Titel "Klezmer tov!" in der Falkenhagener Kirche, bei gutem Wetter open Air. Am Samstag, 19. September, gerät dann alles aus den Fugen: mit einem humorvollen Programm Präludien und Un-Fugen präsentiert das Bremer Klarinettenquartett ab 15 Uhr Barockes und Klassisches, Tango und Swing, kuriose Klänge und seltsame Lyrik und sorgen so für ein unterhaltsames musikalisches Wechselbad. Den großen Abschluss macht der Meister Beethoven, der in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag feiert, am Sonntag, 20. September. Unter dem Titel "Was Sie schon immer über Beethoven wissen wollten..." spielt Isabelle Engelmann mit zwei Gästen ab 10.30 Uhr u.a. Beethovens Gassenhauertrio.

Wer dabei sein möchte: Noch gibt es Karten für alle Konzerte. Auch bereits erstandene Konzertkarten behalten ihre Gültigkeit (Musikfreunde von Bach`s Erben wählen bitte ein anderes Konzert). Wegen der begrenzten Verfügbarkeit an Plätzen sollte das Kommen bzw. der Kartenwunsch jedoch per E-Mail an annette.heller@gmx.de oder per Telefon an 0170/3243467 mitgeteilt werden.