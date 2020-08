Simone Weber

Rathenow (BRAWO) Die Abwägung der Einschränkung von Freiheiten der Menschen zum Schutz Anderer ist gerade in Zeiten von Corona nicht einfach und auch nicht unumstritten. Jetzt haben sich knapp ein Dutzend Rathenower Eltern zusammengeschlossen, um an westhavelländischen Grundschulen eine Umfrage zu starten. Im Fokus steht die Masken-Tragepflicht an Grundschulen.

"Als Mutter sehe ich die Maskenpflicht für Kinder in Schulen kritisch. Es gibt durchaus ausgewiesene Wissenschaftler, die meinen Standpunkt stützen. Als Ärztin in der Kinderheilkunde habe ich mich intensiv über entsprechende Statistiken und bereits existierende Studien in verschiedenen Medien informiert", so Stefanie Hubald, Mutter zweier Kinder in der 2. und 1. Klasse. Wie sie erklärt, empfehle eine Veröffentlichung der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, der Dachverband kinder- und jugendmedizinischer Gesellschaften, bei unter 50 neuen Covid-19-Fällen pro 100.000 Einwohner für Sechs- bis Zehnjährige keine Maskentragepflicht. Die Veröffentlichung stamme vom 3. August.

"Kinder zeigen eine geringere Infektionshäufigkeit, signifikant weniger schwere Verläufe einer Covid-19-Infektion und wohl ebenso eine geringere Übertragungsdynamik der SARS-CoV2-Viren. Der gegenwärtige Umgang mit den Alltagsmasken ist alles andere als hygienisch – Erwachsene oft kein Vorbild. Er gefährdet die Gesundheit unserer Kinder gegenüber akuten, chronischen, möglichen psychischen Erkrankungen sowie die Entwicklung des Immunsystems. Den Kindern wird ein falscher Umgang mit Krankheiten vermittelt. Die Entscheidung zum Tragen einer Maske für die Grundschüler sollte deshalb den Eltern freigestellt werden", so fordert es Hubald.

Nach Aussage des Robert-Koch-Instituts würden Schulen als Corona-Übertragungsort bisher keine große Rolle spielen. Allerdings wurden etwa am 18. August ein Gymnasium, eine Grundschule sowie eine Kita in Brandenburg wegen Corona-Fällen zunächst geschlossen und Quarantäne angeordnet.

Stefanie Hubald wandte sich mit dem Vorhaben einer Umfrage an den Grundschulen an das Bildungsministerium. Die Fragestellung soll lauten, wie die Eltern zur Masken-Tragepflicht für Grundschüler in Schulen stehen. Dazu können sie eine aus vier, neutralen, ergebnisoffenen Antwortmöglichkeiten auswählen: a) zumutbar, b) Maskenpflicht sollte auch im Unterricht herrschen, c) freiwilliges Maske tragen und d) unzumutbar.

Laut Hubalds Angaben habe sich das Ministerium einverstanden gezeigt und sei auch am Ergebnis interessiert. Für die Umfrage gebe es zwei Möglichkeiten: die mit Zustimmung der Schulleiter oder die über bürokratischerem Weg per offizieller Beantragung der Umfrage.

