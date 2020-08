René Wernitz

Premnitz (MOZ) Ralf Tebling hat bislang 33 Berufsjahre der Arbeit in Kommunalverwaltungen gewidmet, davon die letzten vier als Premnitzer Bürgermeister. In erster Amtszeit feiert der Rathauschef am 1. September sozusagen Bergfest.

Im beruflichen Rückspiegel betrachtet, sieht sich der 1962 in Rathenow geborene und mit Havelwasser getaufte evangelische Tebling weit entfernt von seinen Vorlieben der Kindheit. Da standen noch Förster und Eisenbahner ganz oben auf der Wunschliste. In der Jugend wollte Tebling Kfz-Mechaniker werden. Die damals höchst begehrte Ausbildung blieb ihm verwehrt. Letztlich wurde er zu einem Maschinen- und Anlagenmonteur im heutigen Unternehmen MAP in Rathenow ausgebildet. 1987 wechselte er in die Dienste des damaligen Rates des Kreises Rathenow. Er hat zwei Mal Verwaltungswissenschaften studiert, zunächst zu DDR-Zeiten, nach der Wende erneut: Ralf Tebling ist seither Verwaltungsfachwirt und war bis 2016 als Büroleiter des Landrats tätig.

1997 zog Familie Tebling nach Mögelin, damals noch eine eigenständige Gemeinde im Amt Premnitz. Dort stieg der Gernhavelländer in die Politik ein. Ralf Tebling wurde 1998 parteiloser Gemeindevertreter. Nach der nach Premnitz hin erfolgten Eingemeindung im Jahre 2002 wurde er quasi per Gesetz Stadtverordneter in Premnitz. Er leitete dieses Gremium sogar, ehe er 2016 für das Bürgermeisteramt kandidierte. Zu der Zeit war er auch der SPD beigetreten.

Ralf Tebling gibt sich bodenständig. Im Fußball würde man sagen: Er hält den Ball flach. Denn gefragt nach seinem größten Erfolg als Bürgermeister schildert Tebling, wie er schlicht das erleben durfte, was seinen Vorgänger Roy Wallenta vor seinem Abschied 2016 zu folgendem Zitat bewegt hatte: "Es ist schön Bürgermeister zu sein, wenn es in Premnitz ist!"

Ralf Tebling spricht von einer politischen Streitkultur, die um Sachlichkeit bemüht ist. Er lobt das in allerhöchsten Tönen. Denn das ist, wie Beispiele aus anderen Kommunen zeigen, überhaupt nicht selbstverständlich. Die Streitkultur hat sich unter Tebling nicht verändert. Allseitiges Vertrauen in das Handeln der politischen Akteure sei das Fundament der erfolgreichen Entwicklung der Stadt, wie er betont.

Was mag indes das große Ziel sein, das der Bürgermeister in den ab 1. September verbleibenden vier Jahren anstrebt? Tebling bemüht bei der Beantwortung der Frage zunächst die Vergangenheit. Wer hätte wohl 2002, als viele industrielle Lichter in der Stadt auszugehen drohten, an einen erfolgreichen Neustart geglaubt? Seine Vorgänger leisteten ganze Arbeit. Die Landesregierung stand zum Ort, rund 72 Fördermillionen flossen allein in die Infrastruktur des heutigen Industrieparks Premnitz (IPP), der nun praktisch ausgebucht ist. Rund 1.400 Menschen sind dort beschäftigt. Bevölkerungstechnisch liegt die Stadt mit ihren Ortsteilen Döberitz und Mögelin bei 8.500 Einwohnern. Doch weiterhin verliert die Stadt mehr Menschen, als neue geboren werden. Zuzug könnte den Saldo ausgleichen, und darin sieht Tebling eine Perspektive. Sein Zukunftsprojekt!

Er will die Havelstadt in der Weise vermarkten, das sie als eine moderne Kommune mitten im Naturpark Westhavelland wahrgenommen wird. Die Stadt und die Nachbargemeinden verstünden sich zunehmend als eine Havel-Region: "Dies ist eine gemeinsame Stärke. Frühere Egoismen werden zunehmend überwunden", findet Ralf Tebling. Dies sei in einer länderübergreifenden Bundesgartenschau im Jahr 2015 unter Beweis gestellt worden und setze sich aktuell in der Zusammenarbeit mit Brandenburg an der Havel, der Kreisstadt Rathenow sowie dem Landkreis Havelland in der hiesigen Wirtschaftsregion Westbrandenburg fort.

Für Tebling sind "Homeoffice" und "Vier-Tage-Woche" aktuelle Schlagworte, die bundesweit die Runde machen. Wer wüsste schon, wohin die Reise arbeitstechnisch tatsächlich einmal geht, orakelt der Bürgermeister. Wenn man nur noch zwei, drei Mal pro Woche etwa in Berlin arbeiten müsste, weil es digital auch von Zuhause aus funktioniert, wäre auch Premnitz sicher eine Option für junge Familien. "Internet" und "Breitband" sind daher für Tebling weitere Schlagworte. Er geht davon aus, dass sich die Einwohnerzahl mittelfristig bei etwa 7.000 einpegeln wird.

Wie sich das Berufsleben nach 2024 für Ralf Tebling gestalten wird, lässt er völlig offen. 62 sei er dann, mit inzwischen 37 Verwaltungsjahren auf der Uhr des Lebens.