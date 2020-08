BRAWO

Kloster Lehnin/Stuttgart Einsatz für die Enten: Mitte Juni bewies ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes Kloster Lehnin Empathie und Fingerspitzengefühl: Alle sieben Entenkinder einer Entenfamilie waren damals durch das Gitter eines Gullys in Michelsdorf gerutscht und dort gefangen. Vom besorgten Quaken der Mutter alarmiert, die auf dem Gully-Rost über ihren Küken stand, benachrichtigte eine Anwohnerin das Ordnungsamt Kloster Lehnin. Dessen Mitarbeiter Matthias Blaake konnte die Küken schnell aus ihrer misslichen Lage befreien. Behutsam sammelte er die Kleinen in einem Pappkarton ein und setzte sie im nahe gelegen Gohlitzsee aus, in den die Mutter bereits vorausgeschwommen war. Aus der Verwaltung hieß es im Nachgang der Aktion: "Alle erfreuen sich bester Gesundheit."

"Wir gratulieren Herrn Blaake ganz herzlich zu dessen umsichtigen und tierfreundlichen Verhalten. Er hat unsere Auszeichnung zum "Helden für Tiere" wahrlich verdient", so Nadja Michler, PETAs Fachreferentin für Wildtiere.

PETA zeichnet regelmäßig Menschen für besonders tierfreundliches Verhalten aus. Matthias Blaake erhielt die Urkunde per Post.

PETAs Motto lautet: Tiere sind nicht dazu da, dass wir an ihnen experimentieren, sie essen, sie anziehen, sie uns unterhalten oder wir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten. Die Organisation setzt sich gegen Speziesismus ein – eine Weltanschauung, die den Menschen als allen anderen Lebewesen überlegen einstuft.