Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Im Potsdamer Landtag fand die erste Lesung zur Novellierung der Brandenburgischen Bauordnung statt. Darin soll unter anderem künftig klarer geregelt sein, ob bei einer Nutzungsartenänderung von Gewerbeflächen zwingend eine Kampfmittelfreiheitsbescheinigung notwendig ist. Die drei Oranienburger Landtagsabgeordneten Nicole Walter-Mundt (CDU), Björn Lüttmann (SPD) und Heiner Klemp (Grüne) hatten sich dafür eingesetzt. Statt einer Handlungsempfehlung müsse es jedoch eine klare Gesetzesvorgabe geben, hatte Lüttmann zuletzt gefordert.

Hintergrund für diese Änderung ist die vor allem in Oranienburg immer wieder auftretende Problematik von Nutzungsartenänderungen. Im Falle des Restaurants "Cook rein" in der Schulstraße hatte das zu einer monatelangen Bürokratie-Posse geführt, die es sogar ins Fernsehen schaffte. Die Baugenehmigung liegt bis heute nicht vor, im Laden darf deshalb nur im Stehen gegessen werden. Die Baubehörde des Landkreises hält das Essen im Sitzen demnach für eine Gefahr in dem Geschäft.

"Mit dem Abbau bürokratischer Hürden und der Straffung von Genehmigungsverfahren schaffen wir nachhaltige Lösungen. In den Gesprächen mit Fachvertretern der Branche werden wir die Brandenburger Bauordnung in den nächsten Wochen zukunftsfest machen", versprach Nicole Walter-Mundt.

Heiner Klemp nutzte die Landtagssitzung außerdem für eine Kleine Anfrage zu sogenannten Schottergärten, die immer beliebter werden und in Baden-Württemberg inzwischen verboten sind, weil sie Flächen versiegeln, einen negativen Einfluss auf das Stadtklima und keinerlei ökologischen Wert haben. "Schottergärten sind nach der Brandenburgischen Bauordnung unzulässig, da sie den gesetzlichen Anforderungen an unbebaute Flächen nicht genügen." So habe die Antwort von Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) gelautet, teilte Klemp mit. Es gebe lediglich eine Ausnahme, wenn örtliche Bebauungspläne andere Regelungen festlegen. Damit hätten die Bauordnungsämter eine stabile Grundlage, um gegen die sogenannten Gärten des Grauens vorzugehen, sagte Klemp.