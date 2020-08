Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Verein Re:form hat den zweiten Garten-Salon in Eden vorbereitet. Am Sonntag geht es zwischen 14 und 17 Uhr darum, Gemeinschaftsmodelle neu zu denken. Das Edener Reformmodell besitzt ja bis heute gültige Ideale zu alternativen Lebensweisen. "Inwieweit kann Eden als Beispiel für neue Wohn- und Lebensmodelle dienen, welche Erfahrungswerte können genutzt werden? Was muss Eden tun, um die Gründungsideale zu erhalten, gleichzeitig neue Werte zu schaffen und Gemeinschaft neu zu denken?", lauten einige der Fragen, die am Sonntag mit den Gästen Angelika Drescher und Matthias Einhoff diskutiert werden sollen.

Beim übernächsten Salon am 27. September geht der Re:form-Verein dann dem ökologisches Gärtnern in Zeiten des Klimawandels nach. Denn lange Hitzeperioden und Starkregenereignisse stellen auch die Siedlungsgärten vor Probleme. Gartensiedlungen könnten aber zugleich auch ein wichtiger Teil der Lösung sein, sagen die Organisatoren. "Um gute Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig Grundwasser, Böden und Artenvielfalt zu schützen, brauchen wir neue Strategien und ein größeres Wissen über die kommenden Veränderungen."

Am 4. Oktober beschäftigt sich der Salon unter dem Titel "Ökologie ohne Ideologie?" mit dem spannenden Thema von rechtsextremen Denkmustern im Natur- und Umweltschutz und in alternativen Lebensformen.

Alle Salons werden unterstützt von der Landeszentrale für politische Bildung und finden jeweils zwischen 14 und 17 Uhr in Gärten oder dem Eden-Saal der Kinderschule Oberhavel statt. Treffpunkt ist jeweils an der Wilhem-Groß-Straße, Ecke Struveweg. Nach den Veranstaltungen finden gemeinsame Picknicks statt.