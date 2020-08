Tatjana Littig

Zepernick (MOZ) Wer macht denn da so einen Lärm? Diese Frage hat sich Katrin Weber aus dem Panketaler Ortsteil Zepernick (Landkreis Barnim) gestellt und einen Blick in den Garten geworfen. Da gab es eine Überraschung.

Dort saß ein Papagei an ihrer Voliere am Gartenhäuschen und pickte an einem Hirsekolben. Die 58-Jährige fasste sich ein Herz und gewährte dem fremden Besucher Einlass, um ihn vor anderen Räubern zu schützen.

Das ist nun eine Woche her. Noch immer ist der Papagei bei Katrin Weber. Er teilt sich die Voliere mit rund 40 Wellensittichen. Wellensittiche, das sind die eigentliche Leidenschaft der Panketalerin. Mit einem Hinweis auf Facebook sowie Aushängen am Bahnhof Zepernick, in Zoo-Geschäften, Supermärkten und bei Tierärzten sucht sie nach dem Eigentümer des bunten Vogels – bisher ohne Erfolg.

Einige Tage will sie noch abwarten, dann soll der Papagei umziehen. Über eine Bekannte hat Katrin Weber von einer Frau in Zepernick erfahren, die bereits drei Papageien hat und sich des Zugeflogenen annehmen würde.

Denn alleine sein, das soll ein Papagei nicht. "Auch die Vergesellschaftung mit Wellensittichen ist nicht unproblematisch", erklärt die Tierfreundin. In ihrer Voliere tritt der Besucher dominant auf. Zum Schlafen bräuchte er eigentlich eine Baumhöhle, haben die Recherchen von Katrin Weber im Internet ergeben. Sie hat provisorisch einen Kasten in der Voliere angebracht, der nun genutzt wird.

Die 58-Jährige vermutet, dass der Vogel aus der Umgebung stammt, aus Zepernick, Schwanebeck, Hobrechtsfelde oder Bernau.

Wer seinen Papagei vermisst, erreicht Katrin Weber unter der Handynummer 0178 9387075.