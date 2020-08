Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Fahrt war als nette Aktion gedacht, hat nun aber Folgen für Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin): Am Dienstag hatte Pro Ruppin Pflegebedürftige und diejenigen, die diese privat pflegen, zu einer Schifffahrt auf dem Ruppiner See eingeladen. Ziel war es, diesen Menschen zu danken, ihnen ein schönes Erlebnis zu verschaffen und gleichermaßen die Fahrgastschifffahrt zu unterstützen. Jens-Peter Golde kam vor der Abfahrt kurz aufs Schiff und begrüßte die Gäste. Sein Fehler: Er trug dabei keinen Mund-Nase-Schutz, was nun in den sozialen Netzwerken und nicht nur dort für Kritik sorgt.

Ein Foto von Golde, der maskenlos vor den Leuten spricht, wird als Stein des Anstoßes genommen. Der Bürgermeister reagiert nun auf die Kritik und geht in die Offensive. Er hat den Fall selbst beim Neuruppiner Ordnungsamt angezeigt, wie er am Mittwoch bestätigte. "So etwas darf mir nicht passieren", sagte er. Er habe seine Maske sogar noch dabei gehabt. Da das Mikrofon aber nicht funktionierte und er befürchtete, dass die Menschen ihn nicht verstehen, hat er die Maske nicht aufgesetzt. "Und das war höchstwahrscheinlich ordnungswidrig", sagte der Bürgermeister. Nach der Selbstanzeige soll das Ordnungsamt nun prüfen, ob eine Ordnungswidrigkeit vorliegt. "Dafür stehe ich dann natürlich gerade", versichert Golde.

Dass die Menschen an Bord keine Maske getragen haben, lag auch daran, dass es Kaffee und Kuchen gab. Golde indes hat den Dampfer nach wenigen Minuten wieder verlassen. "Ich habe auch keinen berührt und Abstand gehalten", sagte er.

