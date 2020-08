OGA

Oranienburg Mit einer Gedenkveranstaltung und einem Online-Programm erinnern die Gedenkstätte Sachsenhausen und Arbeitsgemeinschaft Lager Sachsenhausen 1945-50 e.V. am Sonntag an die Einrichtung des sowjetischen Speziallagers in Sachsenhausen vor 75 Jahren. Die Gedenkveranstaltung beginnt um 11 Uhr auf dem Friedhof am ehemaligen Kommandantenhof, wo mehr als 7 000 Opfer des Speziallagers in Massengräbern ruhen. Nach der Begrüßung durch Stiftungsdirektor Axel Drecoll den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Joachim Krüger sprechen Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und der ehemalige Häftling Karl-Wilhelm Wichman.

Coronabedingt kann die Gedenkveranstaltung nur mit beschränkter Teilnehmerzahl stattfinden. Anstelle der ursprünglich geplanten weiteren Veranstaltungen wird am 30. August auf der Homepage der Gedenkstätte ein umfangreiches Online-Programm auf Deutsch, Englisch und Russisch freigeschaltet. Neben einem Porträtfilm über den ehemaligen Speziallager-Häftling Reinhard Wolff werden dort weitere Statements von Zeitzeugen sowie von internationalen Wissenschaftlern zur Geschichte und Nachgeschichte des Speziallagers zu sehen sein. In einem Feature wird eine Tanzperformance vorgestellt, in der sich die Tänzerin und Choreografin Johanne Timm mit dem Haftschicksal ihres Großvaters auseinandersetzt.

60 000 Häftlinge

Im Zuge der Verlegung des sowjetischen Speziallagers Nr. 7 von Weesow (bei Werneuchen) kamen am Abend des 16. August 1945 mehr als 5 000 von der Haft geschwächte Häftlinge nach einem Fußmarsch von rund 40 Kilometern in den Baracken des ehemaligen KZ Sachsenhausen an. Der Jahrestag der Ankunft der ersten Inhaftierten in Sachsenhausen wird von den ehemaligen Häftlingen und ihren Angehörigen seit Anfang der 1990er-Jahre als Gedenktag für die Opfer des Speziallagers begangen.

Insgesamt inhaftierte der sowjetische Geheimdienst NKWD bis zur Auflösung des Lagers im Frühjahr 1950 rund 60 000 Menschen in den Speziallagern Weesow und Sachsenhausen, von denen 12 000 an Hunger und Krankheiten starben. Im Lager waren vorwiegend untere Funktionäre des NS-Regimes, aber auch Mitarbeiter aus Verwaltung, Polizei, Justiz und Wirtschaft sowie SS-Personal aus den Konzentrationslagern inhaftiert. Unter den Häftlingen befanden sich außerdem politisch Missliebige und willkürlich Verhaftete sowie von sowjetischen Militärtribunalen Verurteilte - Männer und Frauen, Alte und Junge, NS-Belastete und Unbelastete.