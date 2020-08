Tilman Trebs

Lehnitz (MOZ) Der Bombenverdacht am Lehnitzer Inselweg soll mit Hochseecontainern gesichert werden. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Dadurch müssten im Falle eines Bombenfundes nur noch zehn Anwohner der Straße ihre Häuser für die Dauer der Freilegung verlassen. Bislang war von 19 Gebäuden mit rund 30 Bewohnern ausgegangen worden.

Über den Bombenverdacht am Inselweg hatte die Stadtverwaltung am vergangenen Donnerstag informiert. Bislang ist aber unklar, was im Boden liegt. Im Rahmen der Kampfmittelsuche hatten Detektoren einen metallischen Gegenstand in viereinhalb Metern Tiefe geortet. Mit dem Ultra-TEM-Verfahren soll nun die geografische Form des Gegenstandes ermittelt werden. Mit einem Ergebnis wird in der zweiten Septemberwoche gerechnet.

Sollte sich der Bombenverdacht bestätigen, müssen die unmittelbaren Anwohner bis zur Freilegung und etwaigen Entschärfung des Blindgängers ihre Häuser verlassen. Wie lange die für die Freilegung nötige Grundwasserabsenkung dauert, ist noch unklar.

Zur Klärung des Bombenverdachts wird ab Freitag, 28. August, eine Baustelle im Inselweg eingerichtet. Bis zum 4. September wird dafür ein Halteverbot im Havelkorso zwischen Lehnitzstraße und Inselweg sowie im Inselweg selbst herrschen – und zwar täglich zwischen 7 und 16 Uhr.

Die Splitterschutz-Container sollen dann am Montag, 31. August, auf den Grundstücken im Inselweg 9 und 11 aufgestellt werden, heißt es in der Erklärung der Stadt.