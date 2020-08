Simone Weber

Rathenow "Qualität in einer Bildungseinrichtung ist ein hohes Gut", so Elke Nermerich, Bildungsdezernentin des Landkreises Havelland. Am Dienstag überreichte sie der Volkshochschule (VHS) Havelland, in der Regionalstelle Rathenow, das Gütesiegel "Zertifizierte Bildungs-Qualität" (ZBQ).

Das Zertifizierungsverfahren erstreckte sich über zwei Jahre. "Auf Grundlage einer ausführlichen Stärken-Schwächen-Analyse aller Akteure unserer Einrichtung haben wir ein Qualitätsentwicklungsprojekt konzipiert und durchgeführt", so Frank Dittmer, Leiter der VHS. "Ziel war die bessere Kommunikation zwischen den über 130 freien Dozenten und den VHS-Mitarbeitern."

Im März 2019 erfolgte im Rahmen eines Zukunftstreffens eine Befragung, an der sich 29 Dozenten beteiligten. Zum ersten offenen Dozententreff im Februar 2020 kamen 15 von ihnen nach Rathenow. Stärker angenommen wurde der neu aufgelegte regelmäßige Newsletter an die Dozenten. Der erste, Anfang 2019, erreichte 55 Dozenten. Die erste Ausgabe 2020 erhielten bereits 94. Zudem wurde ein digitales Dozentenhandbuch mit nützlichen Praxis-Informationen bereit gestellt. Dies ist online auch öffentlich zugänglich.

"Die Dozenten fühlen sich besser in die Abläufe der VHS einbezogen", so Ilka Quast, die die Zertifizierung an der VHS koordinierte. "Solche Prozesse wirken sich auch positiv auf die Qualität der Kurse aus."

Das Siegel "Zertifizierte Bildungs-Qualität" (ZBQ) ist im Zusammenhang von Bildungs- und Management-Profis mit Hochschulen in Süddeutschland entwickelt worden und wird von einer Begutachterstelle im VHS-Landesverband Baden-Württemberg in Stuttgart betreut. Knapp 50 VHS, vor allem in Süddeutschland, erhielten bisher dieses Zertifikat. Es ist bundesweit anerkannt.

Bereits 2010 wurde die VHS Havelland nach einem anderen System zertifiziert. Man hatte sich aber entschieden, diesen aufwendigen Prozess nicht noch einmal zu wiederholen. Im Jahr 2024 erfolgte die Neu-Zertifizierung mit dem ZBQ-Siegel.

Im September startet an der VHS das Herbstsemester. Alle Informationen zum Programm auf www.vhs-havelland.de. nline sind auch Buchungen der Kurse möglich.