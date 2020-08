MOZ

Lüchfeld Ein großes Herz für Tiere bewies am Mittwochmorgen der 42-Jährige Fahrer eines VW Caddy. In Lüchfeld auf der Hautstraße rannten ihm plötzlich zwei Katzen vor sein Auto. Er wich aus und sein Auto kollidierte am Straßenrand mit einem Baum. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt, allerdings entstand bei dem Unfall ein Schaden von schätzungsweise 2 000 Euro. Trotz des Ausweichens war eine der beiden Katzen mit dem Fahrzeug zusammengestoßen und verletzt worden. Der 42-Jährige nahm die Katze in Obhut und brachte sie zu einem Tierarzt, teilte die Polizeidirektion am Donnerstag mit.