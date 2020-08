Anett Zimmermann

Seelow (MOZ) Die Siebtklässler und Lehrer, für die am 20. August die häusliche Isolation angeordnet worden war, können nach jetzigem Stand am Dienstag, 1. September, wieder in den Unterricht vor Ort zurückkehren.

Darüber informierte Thomas Berendt, Pressesprecher des Landkreises Märkisch-Oderland, am Donnerstag gegenüber MOZ.de. Nachdem einer der Schüler des Seelower Gymnasiums positiv auf das Corona-Virus getestet worden war, hatte das Kreis-Gesundheitsamt die Quarantäne bis zum 31. August verfügt und die Betroffenen zu Wochenbeginn testen lassen. Weil Covid-19 in Einzelfällen später ausbricht, bleibt es bei der zeitlichen Festlegung.

"Unsere Hygienevorkehrungen greifen", zeigte sich Peter von Campenhausen, Direktor des Seelower Gymnasiums, erleichtert, dass die Kontaktkette offensichtlich rechtzeitig unterbrochen werden konnte. Er hoffe, dass die Regeln von Schülern, Lehrern und Eltern weiterhin eingehalten werden. Bisher habe es keine Probleme gegeben. "Schüler vergessen schon mal ihre Maske, wie sie auch andere Dinge vergessen, aber bisher haben wir immer eine Lösung gefunden."

Im Landkreis Märkisch-Oderland sind aktuell sieben Personen an Covid-19 erkrankt, drei davon in den vergangenen sieben Tagen. 223 Betroffene gelten als genesen. Vier Risikopatienten sind im April gestorben. 75 Menschen befinden sich zurzeit in häuslicher Isolation.

