Wusterhausen Einem Händler in Wusterhausen sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Wohnmobile gestohlen worden. Beide Fahrzeuge waren laut Polizeiangaben noch nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Nach den Wohnmobilen wird gefahndet, so die Polizei.