Oranienburg (MOZ) Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Oranienburg hat die Polizei am Mittwochmorgen in Oranienburg zahlreiche Drogen sichergestellt.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war die Durchsuchung bei einem 29-Jährigen richterlich angeordnet worden. Die Beamten fanden dabei rund 400 Gramm Cannabis, etwa 85 Gramm Haschisch, verschiedene chemische Drogen, Pilze und Tabletten. Zudem wurde Bargeld beschlagnahmt.

Nach der Vernehmung wurde der mutmaßliche Drogendealer wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.