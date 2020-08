red

Bad Belzig In diesem Jahr ist es 75 Jahre her, dass die Welt vom Hitlerfaschismus befreit wurde. In Belzig sorgten mutige Bürger, an ihrer Spitze der katholische Pfarrer Tschetschog und der Lehrer Arthur Krause, für eine kampflose Übergabe an die Rote Armee. Ihre Soldaten befreiten in der Folge die im Außenlager Roederhof des KZ Ravensbrück verbliebenen Frauen. Im Gedenken an das Leid der Frauen, die dort täglich 12 Stunden in der Munitionsfabrik unter Zwang schufteten, um Munition herzustellen, mit der in ihrer Heimat die Menschen getötet und verwundet, Dörfer und Städte in Schutt und Asche gelegt wurden, laden die Stadt Bad Belzig und der Förderkreis Roederhof am Dienstag, 1. September, dem Weltfriedenstag, zur Einweihung der Stele am Geweihhaus. "Wir wollen den täglichen Weg der Frauen vom Lager im Grünen Grund zur Munitionsfabrik im Wald, vorbei am Geweihhaus ablaufen", berichtet Inge Richter, Vorsitzende des Förderkreises. Mitlaufende treffen um 16.30 Uhr am Gedenkstein im Grünen Grund ein.