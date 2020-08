Tilman Trebs

Birkenwerder (MOZ) Zwei Männer haben am Mittwochabend Geräte und Maschinen im Wert von 900 Euro aus dem Bauhaus-Baumarkt in Birkenwerder gestohlen. Einer der beiden wurde erwischt. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft und soll bereits kommende Woche vor Gericht gestellt werden, wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach sagte.

Nach Angaben der Polizei waren die Männer gegen 19 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie die Gerätschaften aus den Regalen nahmen und im Außenbereich des Baumarktes über den Zaun warfen. Als sie angesprochen wurden, flüchtete einer der Männer sofort aus dem Baumarkt und fuhr mit einem weißen Kleintransporter davon. Den anderen Dieb hielten Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 44-Jährige wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Es wurde Untersuchungshaft bis zur Hauptverhandlung vor Gericht angeordnet.