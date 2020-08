Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Er sieht eigentlich aus wie ein normaler langer BVG-Bus, doch an der Endhaltestelle in Prenzlauer Berg senkt sich plötzlich von oben ein „Pantograf“ herab. Die Schnellladesäule von Siemens, die ein wenig aussieht wie das Flutlicht in einem Fußballstadion, dockt an das Bus-Dach an und lädt die Batterien auf. „Sechs Minuten und es kann losgehen“, freut sich BVG-Vorstand Rolf Erfurt, der am Donnerstag an der Jungfernfahrt teilnahm.

Insgesamt 17 Fahrzeuge des Typs Solaris Urbino 18 electric sollen auf der Linie 200 für bessere Luft in der Innenstadt sorgen. Im Unterschied zu den kürzen E-Bussen, die schon auf einigen anderen Strecken unterwegs sind, müssen sie ihre Batterien nicht erst nach Dienstschluss zwei bis vier Stunden lang im Depot aufladen, sondern können bei jedem Stopp an den Endhaltestellen Energie für 60 Kilometer tanken.

Zwölf Kilometer ist die Strecke lang, die vom Bahnhof Zoo über Potsdamer Platz, Alexanderplatz bis in die Michelangelostraße/Ecke Greifswalder Straße führt und die ähnlich wie der Bus 100 gerne von Touristen genutzt wird.

E-Busse sind immer noch teuer

„Wir werden zeigen, dass auch lange Omnibusse sauber und klimafreundlich fahren können – wie in anderen Ländern bereits erprobt und üblich“, sagt Regine Günther (Grüne), Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Der Verkehrssektor in Berlin stehe in Sachen Klimaschutz noch nicht besonders gut da. Die Emissionen seien in den vergangenen 30 Jahren sogar gestiegen.

Die Stadt befinde sich deshalb in einer „Aufholjagd“. Seit 2019 schicken die Berliner Verkehrsbetriebe 30 serienreife Elektro-Eindecker auf die Straßen. Neben den 17 neuen Gelenkbussen, in denen 99 Fahrgäste Platz finden, sollen in diesem Jahr insgesamt weitere 90 Eindecker und bis 2022 weitere 90 dieser Fahrzeuge hinzukommen.

Die neuen geräuscharmen und umweltfreundlichen Busse legten laut BVG in der Hauptstadt bisher insgesamt 1,7 Millionen Kilometer zurück und sparten ca. 1900 Tonnen CO2 ein. Das große Ziel ist, 2030 die ganze Busflotte dieselfrei zu haben. „Das ist nicht einfach, auch weil noch nicht alles an Technik vorliegt“, betont Günther. Eine besondere Herausforderung werde die Umstellung der BVG-Betriebshöfe sein. Und noch verursachten die Elektrobusse Mehrkosten.

Das Investitionsvolumen für die neuen Fahrzeuge beträgt rund 16,7 Millionen Euro. Davon übernimmt die BVG jene Kosten, die für vergleichbare Dieselbusse angefallen wären. Zudem wird das Berliner E-MetroBus-Projekt mit insgesamt 4,3 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert. Die restlichen Mehrkosten übernimmt das Land.

„Wir müssen viel im Stadtverkehr ausprobieren. Das Problem ist nicht die Ladezeit, sondern der Verkehr in der Stadt“, erklärt BVG-Betriebsvorstand Erfurt. Denn wenn die Busse im Stau stehen und es zu Verspätungen komme, bleibe wieder nicht genug Zeit zum Laden. Deshalb habe man für den Test auf der Linie 200 extra viel Puffer eingeplant.

Im Alltag jedoch bräuchte die wachsende Stadt viele große Fahrzeuge, die in kurzem Takt fahren. Denkbar wären deshalb sogar elektrische Ober-Leitungen auf Teil-Strecken, an denen die Busse auch unterwegs und ohne zu pausieren Energie abzapfen könnten. „Man muss sich das vorstellen wie bei einem Jogger, der nicht gleich die ganze Flasche austrinkt, sondern immer wieder ein paar Schlucke nimmt.“

„Auf jeden Fall müssen wir an der einen oder anderen Stelle weiter experimentieren und eng mit Forschung und Wirtschaft zusammenarbeiten“, so Erfurt. Derzeit untersucht die Technische Universität Berlin (TU) derzeit die energieeffiziente Nutzung von Heiz- und Klimasystemen sowie die Umweltbilanz der E-Busse und hilft bei der Entwicklung eines Betriebs- und Störfallkonzeptes.