Frank Groneberg

Neuzelle (MOZ) Zum wiederholten Mal haben Diebe auf einer Baustelle in Neuzelle Baumaschinen und Werkzeug gestohlen, um ihre Beute dann über die Neißebrücke bei Coschen nach Polen zu schaffen.

Diesmal ist es der Polizei aber gelungen, die Diebe zu schnappen – dank aufmerksamer Augenzeugen und dank einer sofort eingeleiteten Suchaktion, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt worden ist.

Die Augenzeugen haben in den frühen Morgenstunden des Donnerstag in Ratzdorf einen Radlader beobachtet, der mit auffällig niedriger Geschwindigkeit auf dem Grenzweg, welcher immer an der Neiße entlang bis nach Coschen zum Grenzübergang führt, unterwegs war. Sie informierten die Polizei, welche umgehend eine groß angelegte Suchaktion startete. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers entdeckte den Radader schließlich auf einem Feld südlich von Ratzdorf – einsam und verlassen. Die Diebe hatten offenbar bemerkt, dass die Polizei ihnen auf der Spur war, und waren geflüchtet.

Ihre Flucht dauerte aber nicht lange. Denn die Polizei beendete ihren Einsatz nach dem Auffinden des Radladers nicht, sondern suchte nun intensiv nach den Dieben. Dabei führten die Beamten auch Fahrzeugkontrollen durch. Fündig wurden sie, als sie einen Pkw mit polnischen Kennzeichen stoppten: Die Polizisten entdeckten, dass die Hände und die Kleidung der beiden Insassen – zwei 20 Jahre alte Männer – stark verschmutzt waren. Außerdem fanden sie in dem Pkw diverses Werkzeug. Die Handschellen klickten, die beiden Polen wurden vorläufig festgenommen.

Der Radlader vom Typ Atlas AR 65 gehört dem Unternehmen Bau-Neumann aus Pinnow. Gestohlen wurde er auf der Baustelle am Klostergarten der Stiftung Stift Neuzelle in Neuzelle. Die Diebe fuhren mit dem Radlader sehr langsam, weil dessen Schaufel voll beladen war: mehrere Kraftstoffkanister, eine Rüttelplatte und diverses Werkzeug befanden sich in ihr – gestohlen aus einem Container auf der Baustelle. Außerdem hatten die Diebe versucht, einen Minibagger der Biermann Garten- und Landschaftsbau GmbH aus Lebus zu stehlen, hatten ihn aufgebrochen.

Diebstähle in der Grenzregion

In der Region nahe der Coschener Grenzbrücke sind in den vergangenen Jahren mehrfach Baumaschinen gestohlen worden. Die Polizei informierte seit September 2018 allein über sieben Radlader, die in Neuzelle entwendet worden waren. Dazu kommen ein Radlader aus Schwerzko und zwei aus Eisenhüttenstadt. Im August 2017 hatten Diebe einen in Sembten gestohlenen Radlader nur wenige Meter vor der Neißebrücke in Coschen stehen gelassen und waren geflüchtet. Zur Diebstahlsbilanz gehören außerdem mehrere Minibagger und immer wieder Werkzeug.