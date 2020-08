MOZ

Bernau (MOZ) Mit Stand von Donnerstag, 0 Uhr, ist die Zahl der akut mit dem Coronavirus Infizierten kreisweit auf fünf gestiegen. Das geht aus dem Lagebericht des Barnimer Gesundheitsamtes hervor.

Zu den drei aktuell Erkrankten in Bernau sind je ein Covid-19-Patient in Panketal und in Wandlitz hinzugekommen. Zudem gibt es mehr Verdachtsfälle in Quarantäne: Jetzt befinden sich 22 Barnimer in häuslicher Isolation (+6). Betroffen sind elf Bernauer (+5), fünf Panketaler (+1), drei Wandlitzer, zwei Ahrensfelder und ein Biesenthaler. Als coronafrei gelten dagegen Eberswalde, Werneuchen, Schorfheide sowie die Ämter Britz-Chorin-Oderberg und Joachimsthal.

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Barnim 464 Patienten infiziert.