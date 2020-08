Oliver Schwers

Crussow (MOZ) Sie stecken voller Geheimnisse und voller alter Geschichten. Sie erzählen von vergangenen Generationen, geben Auskunft über Geburt, Hochzeit, Leben und Tod. In dicken Bänden bewahren die teils kostbaren Kirchenbücher die Namen längst Verstorbener und damit ein Stück Vergangenheit, das sonst nirgendwo verzeichnet ist.

Doch mit dem Rückgang der Pfarrstellen auf dem Lande, bedingt durch die sinkende Zahl von Christen, sind in den vergangenen 20 Jahren viele Büros und Pfarrämter aufgelöst worden. Die historisch wertvollen Unterlagen wandern dann in zentrale Archive oder in andere Orte. Das Inte-­resse daran ist ungebrochen. Familienforscher, Historiker, Denkmalpfleger, Ortschronisten - sie alle arbeiten mit den jahrhundertealten Aufzeichnungen, die sich in unterschiedlichem Zustand befinden.

Gebäude muss saniert werden

Jetzt soll dieser Schatz in einem Zentralarchiv deponiert werden. Die Idee entstand in der Uckermark. Die evangelischen Kirchenkreise Barnim, Oberes Haveland und Uckermark wollen ihre Bestände zusammenführen, sichern, fachlich einlagern und öffentlich zugänglich machen. Und dieses Kirchenarchiv soll in Crussow entstehen. Dort befindet sich eine Dorfkirche, die zu DDR-Zeiten stark modernisierend umgebaut wurde und jetzt dringend saniert werden muss.

"Wir haben lange nach einem geeigneten Ort gesucht", so Reinhart Müller-Zetzsche, Superintendent des Kirchenkreises Uckermark. "Crussow würde sich dafür hervorragend eignen und könnte mit der anstehenden Sanierung entsprechend hergerichtet werden." Im großen Kirchenraum gibt es keine Bänke mehr. Die Empore ist aus Beton und sehr stabil. Es gibt sogar eine Toilette und eine kleine Küche, ebenso nutzbare Räume im Ober-­geschoss.

Genutzt werden soll das eigentliche Kirchenschiff, wo das Archiv mit entsprechenden Einbauten und Regalen unter den notwendigen klimatischen Bedingungen seinen Platz finden könnte. Der Chorraum mit Altar würde baulich abgetrennt und bliebe der Kirchengemeinde weiter für Gottesdienste oder Trauerfeiern erhalten. Viele Andachten finden allerdings derzeit nicht mehr statt. "Wir wollen niemandem die Kirche wegnehmen", betont Reinhart Müller-Zetzsche. "Es geht uns darum, das Gebäude zu erhalten, anders zu nutzen und einen Ort für das Archiv zu finden."

Sobald die entsprechenden Beschlüsse gefasst sind, wenn mit Kirchenmitgliedern, Einwohnern und Vereinen gesprochen ist, soll relativ bald mit Planung und Finanzierung begonnen werden. Das Geld würden die drei Kirchenkreise zur Verfügung stellen, möglicherweise auch über Fördermittel. Denn das Archivgut ist von übergeordnetem Interesse. Denn bevor es die Standesämter gab, hat ausschließlich die Kirche alle amtlichen Eintragungen dieser Art vorgenommen. Ein Teil der Kirchenbücher ist daher auch schon verfilmt worden. Angestrebt ist eine komplette Digitalisierung, um den Inhalt jedem Nutzer zugänglich zu machen. Dafür sind Fachleute und Archivare notwendig. Ohne eine Personalstelle und Öffnungszeiten würde das Depot auch nicht arbeiten können.

Verkehrsgünstige Lage

"Der Standort ist für alle drei Kirchenkreise verkehrsmäßig gut erreichbar", so der Superintendent. Die einzelnen Kirchengemeinden würden auch Eigentümer ihrer Bücher und Unterlagen bleiben. Niemand werde gezwungen, sein Archivgut an das Zentraldepot abzugeben. In Prenzlau existiert bereits eine Zentralstelle, wo etwa die Hälfte der Unterlagen des Kirchenkreises eingelagert sind.

"Aus Akten muss man aber erst Archivgut machen", so Reinhart Müller-Zetzsche. "Es muss gekennzeichnet und geschützt werden. Da hängt viel Arbeit dran."