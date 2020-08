Markus Pettelkau

Eberswalde (MOZ) Niemand ist gerne Bankdrücker, aber einige Spieler sind quasi dazu verdammt. Die Plätze in einer Fußballmannschaft sind halt begrenzt. 14 Spieler pro Team können bisher an einem Spiel teilnehmen. Die Startelf plus drei Auswechselspieler. Ab dem kommenden Wochenende wird sich dies ändern.

Im Umlaufverfahren hat der Vorstand des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) am Dienstag mehrheitlich die Anpassung des Paragrafen 20 Absatz 5 der Spielordnung beschlossen. Ab diesem Wochenende können während eines Spiels pro Team fünf Spieler ausgetauscht werden. Hierfür stehen jedem Team während der regulären Spielzeit drei Unterbrechungen sowie die Halbzeitpause zu Verfügung.

Geht ein Spiel in die Verlängerung, erhalten die Mannschaften jeweils eine zusätzliche vierte Gelegenheit zum Wechsel. Zudem besteht in der Unterbrechung zwischen regulärer Spielzeit und Verlängerung sowie in der Halbzeitpause der Verlängerung die Möglichkeit zum Austausch von Spielern. Die Regelung gilt zunächst einmal nur für die laufende Spielzeit.

Ein Vorstoß zur Regelung kam im Vorfeld aus dem Fußballkreis Havelland. Dort hatte man vorab entschieden, das Modell ab dieser Saison einzuführen, um einer höheren Verletzungsanfälligkeit vorzubeugen.

FLB sieht langfristige Vorteile

"Es kommt viel zu spät, aber immerhin kommt es", findet Enis Djerlek, Trainer des Oranienburger FC. "In den anderen Ländern gilt dies bereits und wir hängen hier hinterher."

Wilfried Riemer, Spielausschussvorsitzender beim FLB, sieht für alle Vereine Vorteile in der Regelung. Dabei sei es wichtig, auch zukunftsorientiert zu planen. Denn die Krise sei noch nicht vorbei. "Der Spielplan ist eng. Es wird bestimmt auch Nachholspieltage geben. Zudem müssen wir damit rechnen, dass es in einigen Vereinen Corona-Fälle geben könnte und es dadurch zu Ausfällen kommen kann."