Carola Voigt

Groß Glienicke (MOZ) Auf eine Herbstrunde hofften die Motocrosspiloten, nachdem die bisherigen Rennen um die Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg coronabedingt ausfielen. Das ist nun auch abgesagt. Um den Sportlern dennoch ein bisschen Wettkampfatmosphäre zu bieten, ist jetzt der Landespokal Berlin/Brandenburg ausgeschrieben worden: an vier Wochenenden, in vier Orten und neun Klassen. Los geht’s jetzt beim MC Groß Glienicke. Am Sonnabend wird in den Klassen 50 und 65 ccm sowie MX2 gefahren, tags darauf messen die Klassen 85 ccm, Ladies, MX1 und Senioren ab 40 Jahren ihr Können. In die Senioren-Starterliste hat sich auch Mario Wetzel vom VfL Vierraden eingetragen. "Auch wenn das Fahrerfeld überschaubar ist, werden wir das erste Rennfeeling des Jahres genießen", ist sich Wetzel sicher. Am 26./27. September empfängt dann der MC Dreetz die Motocrosser. Eine Woche später wird in Schenkenhorst gefahren, am 10./11. Oktober ist der MCC Bensdorf Gastgeber – bis auf Quad und Seitenwagen (nur je zwei) haben somit alle Klassen vier Rennen mit acht Wertungsläufen.