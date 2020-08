Unions Johann Weiß (links) und Joshua Putze – verwandelte einen Freistoß direkt zum 1:1 – setzten sich gegen Jenas Maximilian Oesterhelweg (weißes Trikot) durch, der die Führung erzielte. Am Sonntag , 13.30 Uhr, müssen die Fürstenwalder in Luckenwalde ran. © Foto: Alexander Winkler

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Schon der Ordner vor dem Eingang ins Friesenstadion weist freundlich darauf hin, dass auf dem gesamten Gelände Maskenpflicht herrscht. Beim Einlass müssen die Kontaktdaten von jedem einzelnen auf einem vorgefertigten Blatt abgegeben werden, einige Zuschauer brachten ihn schon ausgefüllt von zu Hause mit. Und dann beim Eintritt in die Bonava-Arena wartet eine Ordnerin mit einer Sprayflasche mit Desinfektionsmittel, das jeder satt auf die Hände bekommt. Dann auf zum Sitzplatz und endlich die Maske ab. Und der Stadionsprecher weist mehrmals während der Begegnung auf die Vorschriften hin.

So sieht ein Fußball-Spiel in Corona-Zeiten für den Zuschauer aus. Im Stadion waren insgesamt 1000 Leute zugelassen, zu denen auch die Mannschaften, ihre Trainer, Betreuer, Ordner Versorgungsmitarbeiter und Medienvertreter zählten. Und dann kamen noch das stürmische Wetter mit Regenschauern und umherwirbelndem Sand auf der Haupttribüne hinzu. Von all den besonderen, zum Teil widrigen Umständen ließen sich die gut 700 Zuschauer, darunter etwa 150 Auswärtsfans, nicht abhalten, in Fürstenwalde endlich wieder Regionalliga-Fußball zu sehen.

"Die Hygiene-Maßnahmen sind wichtig und müssen genauso sein wie der Mindestabstand", sagt Union-Fan Antonio Navarra aus Fürstenwalde, der mit vielen anderen Zuschauern bereits vor dem offiziellen Einlass anstand. Dem pflichtet am separaten Eingang des Gästeblocks Jena-Fan John-Eric Skill aus Gera bei: "Bei uns im Stadion ist es ähnlich. Das Maske-Tragen ist allerdings etwas beschwerlich, aber wenn es sein muss ..."

Sein Wunschtipp für den Spiel-ausgang – 3:0 für Carl Zeiss – sollte am Ende nicht in Erfüllung gehen. Sehr zur Freude der Union-Anhänger und dafür mit viel Beifall bedacht gewannen die Fürstenwalder Gastgeber gegen den Drittliga-Absteiger mit 3:1 (2:1) und sicherten sich im ersten Heimspiel-Punktspiel der neuen Saison in der Regionalliga Nordost den ersten Dreier. Und das am Ende auch hoch verdient, wie selbst Gäste-Trainer Dirk Kunert eingestand: "Die Fürstenwalder waren einfach griffiger und ekliger. Wir wussten, was uns hier erwartet mit schnellen Außen und Diagonalbällen, sind schwer ins Spiel gekommen und konnten unsere Führung nicht halten."

Matthias Maucksch, der Chefcoach des FSV Union erklärte, dass er und sein Team sich immer auf die Duelle mit solchen Traditionsclubs wie Jena freuen. "Dementsprechend war die Mannschaft hoch motiviert, jeder ist für den anderen da gewesen. Klar gab es Problemchen und auch viele Fehler. Aber es stand eine Mannschaft mit Willen auf dem Platz, die unbedingt den Sieg wollte." Der Trainer freute sich zugleich darüber, dass so viele Zuschauer gekommen waren: "Ein Fußball-Spiel mit Zuschauern macht mehr Sinn als eines ohne. Mich freut unser Sieg auch für sie."

Das sieht auch Darryl Guerts so, der vor Anpfiff der Partie für sein 100. Punktspiel für den FSV Union geehrt wurde. "Einfach prima, dass uns so viele Zuschauer unterstützt haben – und das unter den gegebenen Umständen. Ich freue mich natürlich auch über diese wichtigen drei Punkte, die wir durch gute Teamarbeit erkämpft haben, auch wenn wir im Angriff noch effektiver hätten sein können. Wir haben den Schwung vom Landespokalsieg mitnehmen können und wollen das auch so lange wie möglich weiter tun." Und der 26-Jahre alte Mittelfeldspieler, der zu den Besten auf dem Platz gehörte, will noch lange für den FSV Union die Töppen schnüren, "die vor mir in der Punktspiel-Statistik stehenden Ingo Wunderlich und vielleicht auch Christian Mlynarczyk einholen".

Jena geht in Führung

Auf dem Platz im Duell der beiden Landespokalsieger – Jena gewann in Thüringen – sorgte Geurts auch für den ersten Akzent mit seiner Flanke auf Kemal Atici, der aber freistehend den Ball Jena-Keeper Lukas Sedlak in die Arme schoss. Dann waren die Gäste am Drücker, hatten einige Chancen, unter anderem einen Pfostenschuss von René Eckardt (9.). Elf Minuten später kamen die Thüringer durch Maximilian Oesterhelweg nach Unstimmigkeiten in der Union-Abwehr zum 1:0.

Doch die Gastgeber ließen sich davon nicht sonderlich beeindrucken und marschierten nach vorn. So gab es dann folgerichtig den Ausgleich. Joshua Putze zirkelte einen Freistoß von der rechten Strafraumkante rechts an der Mauer vorbei ins rechte untere Eck (26.). Und noch vor der Pause gingen die Fürstenwalder durch Arlind Shoshi (42.) in Führung, der nach Flanke von Kapitän Ingo Wunderlich traf. Letzterer musste einige Minuten nach Wiederanpfiff verletzt ausgewechselt werden. Das war der erste von den maximal fünf möglichen Wechseln der Gastgeber. Die hatten ab Mitte der zweiten Halbzeit die Partie vollends im Griff und erhöhten durch den eingewechselten Pokalhelden Lukas Stagge zum 3:1-Endstand (75.) nach Pass von Shoshi.

So waren die Fürstenwalder nach dem guten Spiel glücklich. Auch Union-Präsident Sieghard Richter, der ein positives Feedback von den Beobachtern des Gesundheitsamtes im Stadion in Sachen Einhaltung der Corona-Regeln bekam.