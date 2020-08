Joachim Weihrich

Berlin Nach der Corona-bedingten Trainings- und Wettkampfpause entschlossen sich die Brandenburger und Berliner Leichtathletikverbände Meisterschaften, wenn auch verspätet, durchzuführen. Und so machten die Berlin-Brandenburger Titelkämpfe der U 18, U 20 sowie Männer und Frauen im Sportforum Berlin den Anfang. Von der SG Gaselan Fürstenwalde ging Levi Schulz (U 20) an den Start.

Der Fürstenwalder trainiert seit 18. Mai wieder regelmäßig unter Anleitung seines Trainers Joachim Weihrich viermal wöchentlich. Bei Vorbereitungssportfesten in Berlin und Potsdam steigerte er seine persönlichen Bestleistungen im Weit- und Dreisprung auf 6,35 bzw. 13,42 Meter. Dabei liebäugelte Schulz stets mit der Norm im Dreisprung (13,7 0m) für die Deutschen Jugendmeisterschaften vom 4. bis 6. September in Heilbronn.

Norm im fünften Durchgang

Bei guten Bedingungen sprang der in Spreenhagen beheimatete Schulz an Tag 1 der Meisterschaft im Weitsprung 6,49 m. Damit holte er hinter dem Favoriten und 7-Meter-Springer Julian Molkenthin vom SC Berlin, der bei 6,94 m in der Grube landete, die Silbermedaille. Entsprechend motiviert ging Levi Schulz am Folgetag in den Dreisprungwettkampf. Im Fünften Durchgang gelang ihm ein Satz auf 13,80 m bei zulässigem Rückenwind von 0,4 m/s. "Das war die Norm für Heilbronn in letzter Sekunde", freut sich Trainer Weihrauch.

Der Deutsche Meister der U 18 aus dem Vorjahr Pascal Lehmann vom SC Potsdam konnte nicht mehr kontern und wurde mit 13,53 m Zweiter. Berlin-Brandenburgischer Meister im Dreisprung der U 20 mit DM-Normerfüllung wurde Levi Schulz von der SG Gaselan Fürstenwalde. Das ist der bisher größte sportliche Erfolg für den sympathischen Athleten aus Spreenhagen.